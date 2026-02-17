Πατρινό Καρναβάλι: Το μέτρο σύγκρισης με τις άλλες πόλεις μας συμφέρει

Πριν καν φτάσουμε στην κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού άρχισε η γκρίνια που πάντα εμφανίζεται από την επόμενη μέρα του, μέχρι την επόμενη διοργάνωση.

Η γκρίνια έχει πολλά… πλοκάμια. Στο τέλος όλοι γινόμαστε εγκαλούντες και εγκαλούμενοι. Ολοι έχουμε άποψη για τα πληρώματα, για την ποιότητα και το βαλάντιο των επισκεπτών, για τα περιστατικά αισχροκέρδειας, για τους πρώην πορτοφολάδες και νυν ηλεκτρονικούς απατεώνες, για τα ναρκωτικά και τα ποτά-«μπόμπες» κ.ο.κ.

Εμείς σήμερα θα σταθούμε σ’ ένα… πλοκάμι της γκρίνιας που έχει σχέση με την εικόνα. Με την τηλεοπτική εικόνα που φεύγει από την Πάτρα και ταξιδεύει σ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, μέσω της ΕΡΤ, η οποία και φέτος έχει προγραμματίσει απευθείας μεταδόσεις των καρναβαλικών δρώμενων, από την αχαϊκή πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της χώρας.

ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Αρχισαν, λοιπόν, οι μεμψιμοιρίες. Παρουσιάζεται, π.χ., η ΕΡΤ ως τηλεοπτικός φορέας που περίπου εχθρεύεται το Καρναβάλι της Πάτρας. Και τούτο διότι δεν προσφέρει αποκλειστικότητα στη μετάδοση της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης της προσεχούς Κυριακής. Οντως έτσι είναι. Από τις δύο μετά το μεσημέρι, η σύνδεση φέτος της ΕΡΤ3 (και όχι της ΕΡΤ2, γιατί πλέον έχει μετατραπεί σε αθλητικό κανάλι) θα εναλλάσσεται από καρναβάλι σε καρναβάλι. Οντως και η ΕΡΤ θα κάνει τη δική της τηλεοπτική «παρέλαση» σε Πάτρα, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Μοσχάτο, Ρέντη, Κοζάνη, Σέρρες, Ζάκυνθο κ.ά.

ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ

Ωστόσο, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, γιατί στο «διά ταύτα», το καλό της Πάτρας θα υπηρετήσουν οι αλλεπάλληλες συνδέσεις. Και τούτο διότι η εικόνα απ’ όλα τα καρναβάλια θα λειτουργήσει ως μέτρο σύγκρισης και φυσικά θα φανεί (για άλλη μια χρονιά) η καταλυτική υπεροχή του Πατρινού Καρναβαλιού.

Γενικότερα, άλλωστε, η δημόσια τηλεόραση από όλο το πλέγμα των καρναβαλικών μεταδόσεών της φέτος δεν αφήνει παραπονεμένη την Πάτρα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Οπως την ψέξαμε στο παρελθόν, έτσι φέτος, προκαταβολικά κιόλας, λέμε ότι η Πάτρα θα πάρει το κομμάτι που της αναλογεί από την τηλεοπτική καρναβαλική «πίτα». Μεγάλο κομμάτι, αν με βάση όσα ανακοινώθηκαν από τον δημόσιο φορέα, συνυπολογίσουμε και τις άλλες «παροχές» της ΕΡΤ στην Πάτρα.

ΠΟΔΑΡΑΤΗ

Κατά πρώτον, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, θα μεταδοθεί απευθείας και πάλι η μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου, από τις 6.15μ.μ., μέσω του ERTFLIX και με παράλληλες ζωντανές συνδέσεις από την ΕΡΤ3.

Κατά δεύτερον, την Κυριακή θα μεταδοθεί ζωντανά η μεγάλη παρέλαση από την ΕΡΤ3, με παράλληλες συνδέσεις, όπως προαναφέραμε, ωστόσο, επιφυλάσσεται ένα «μπόνους» στο Πατρινό Καρναβάλι. Μόνο αυτό, θα μεταδίδεται καθόλη τη διάρκειά του από το ERTFLIX.

ΤΟ… ΚΕΡΑΣΑΚΙ

Ο προγραμματισμός της ΕΡΤ έχει και… κερασάκι. Τόσο η ποδαράτη του Σαββάτου όσο και η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα του ERTFLIX για μία εβδομάδα.

Κοντολογίς, οι αρμόδιοι που σχεδίασαν τις μεταδόσεις σεβάστηκαν αναμφίβολα το τρισαιώνιο Καρναβάλι της Πάτρας.

