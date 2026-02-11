Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει

Προγραμματική σύμβαση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026, υπέγραψαν σήμερα (Τετάρτη 11 Φλεβάρη) στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ «Καρναβάλι Πάτρας» Παύλο Σκούρα.

Σύμφωνα με την σύμβαση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεισφέρει το ποσό των 50.000 ευρώ για τις εκδηλώσεις του φετινού Καρναβαλιού.

Στις δηλώσεις που έγιναν μετά την υπογραφή, ο Δήμαρχος τόνισε:

«Το καρναβάλι είναι μια λαϊκή γιορτή. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία χαράς για την πόλη μας και όχι μόνο. Έχουμε τη συνεργασία με την Περιφέρεια και κρατώ το τελευταίο που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι η Περιφέρεια θα βοηθήσει οικονομικά ακόμη περισσότερο. Γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες και αν θέλουμε το Καρναβάλι που να στέκεται στο ύψος που το θέλουμε όλοι, χρειάζονται πόρους.

Προσπαθήσαμε και φέτος, παρά τις δυσκολίες, να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο του Πατρινού Καρναβαλιού, που είναι το Καρναβάλι της Ελλάδας.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία και με την Περιφέρεια, αλλά δεν ξεχνούμε και το Υπουργείο Πολιτισμού και τους άλλους φορείς της πόλης. Όσοι εκφράζουν αγάπη γι’ αυτή τη μεγάλη γιορτή, θα πρέπει να συνεισφέρουν για να φτάσει το Καρναβάλι μας πολύ πιο ψηλά, όπως το ονειρευόμαστε».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης σημείωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Πατρέων, για να επικυρώσουμε ουσιαστικά με τον πιο επίσημο τρόπο τη συνεργασία που έχουμε, την θεσμική πάντα συνεργασία πάνω στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Πατρινού Καρναβαλιού. Το Καρναβάλι της Πάτρας είναι γιορτή χαράς, είναι η μεγαλύτερη μαζική λαϊκή γιορτή στην Ελλάδα και φυσικά αποτελεί για όλους μας μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο κοινωνικής εκτόνωσης, γιορτής και χαράς, αλλά είναι κι ένας αναπτυξιακός και τουριστικός πόλος για την πόλη και για ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται θεσμικά, πάνω σε ένα πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, με το Δήμο Πατρέων όλα αυτά τα χρόνια. Ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω αυτή την προσπάθεια, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο σημαντικό είναι το Καρναβάλι της Πάτρας όχι μόνο για την πόλη της Πάτρας, όχι μόνο για το λαό της Πάτρας, αλλά για τους πολίτες του συνόλου της Δυτικής Ελλάδας».

