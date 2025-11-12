Πατρινοί Σαμαρείτες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο

Η Πάτρα δήλωσε παρούσα όχι μόνο στο αγωνιστικό μέρος με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, αλλά και στο εξωαγωνιστικό.

Το καταγράφουμε για το γεγονός της συμβολής εθελοντών του Σαμαρειτών διασωστών από την πόλη μας το διήμερο της διεξαγωγής του αγώνα στην Αθήνα.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τούς 230 εμπλεκόμενους διασώστες Σαμαρείτες τού Αυθεντικού Μαραθωνίου οι 30 ήταν από τον σταθμό της Πάτρας.

