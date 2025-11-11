Πατρινός πρόεδρος στην ΠΑΕ Ηλιούπολη;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ονόματα που «παίζουν» για την προεδρία της ΠΑΕ Ηλιούπολη είναι του Γιάννη Βασιλόπουλου!

Ο «Χορταράκιας», ο οποίος πέρυσι είχε συνεργαστεί με τον Πέτρο Σταθάκη στην Παναχαϊκή, φαίνεται πως ετοιμάζεται για Αθήνα, καθώς ο νυν αθλητικός διευθυντής της Ηλιούπολης τον εμπιστεύεται και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις μαζί του.

Απομένει η έγκριση της ΕΕΑ για το νέο μετοχολόγιο της ΠΑΕ και κατόπιν θα ανακοινωθεί και η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου με τον Βασιλόπουλο πιθανότατα στη θέση του προέδρου!

Φέτος, γίνονται πραγματάκια στην αθηναϊκή ομάδα…

