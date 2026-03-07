Πατρών Χρυσόστομος: «Η ταπείνωση είναι η βασίλισσα των αρετών» – Μήνυμα στους Χαιρετισμούς στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος στη Β’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Στο κήρυγμά του ανέδειξε τη σημασία της ταπείνωσης και απηύθυνε κάλεσμα προσευχής για να σταματήσουν τα μίση και οι πόλεμοι στον κόσμο.

Πατρών Χρυσόστομος: «Η ταπείνωση είναι η βασίλισσα των αρετών» – Μήνυμα στους Χαιρετισμούς στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
07 Μαρ. 2026 13:48
Pelop News

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος κατά τη Β’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, απευθύνοντας παράλληλα πνευματικό λόγο προς τους πιστούς.

Κατά το κήρυγμά του αναφέρθηκε στην προσκύνηση των Ποιμένων προς τον Σαρκωθέντα Κύριο, ερμηνεύοντας το τροπάριο:
«Ἤκουσαν οἱ Ποιμένες, τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων, τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν…».

Οι Ποιμένες της Βηθλεέμ και το μήνυμα της ταπείνωσης

Όπως τόνισε ο Σεβασμιώτατος, οι Ποιμένες της Βηθλεέμ δεν έφτασαν πρώτοι στο Σπήλαιο απλώς επειδή βρίσκονταν κοντά, αλλά επειδή ήταν άνθρωποι απλοί, με καθαρή καρδιά και βαθιά ταπείνωση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ποιμένες προεικόνιζαν τον «καλό Ποιμένα», τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος θυσιάστηκε για τα «λογικά πρόβατα», δηλαδή για τον άνθρωπο.

Ο Μητροπολίτης Πατρών στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία της ταπείνωσης, την οποία χαρακτήρισε ως θεμελιώδη αρετή για την πνευματική ζωή.

Όπως υπογράμμισε, χωρίς την ταπείνωση ο άνθρωπος εγκλωβίζεται στα τείχη του εγωισμού και απομακρύνεται τόσο από τον Θεό όσο και από τον συνάνθρωπό του.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την ταπείνωση «βασίλισσα των αρετών».

Το πρότυπο της Παναγίας

Στο ίδιο πνεύμα, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην Παναγία, την οποία παρουσίασε ως πρότυπο καθαρότητας και ταπεινοφροσύνης.

Κάλεσε τους πιστούς να προσπαθήσουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να μιμηθούν τις αρετές της και να ζητούν τη βοήθειά της στον δύσκολο δρόμο των πνευματικών αγώνων.

Κάλεσμα για προσευχή και ειρήνη

Ολοκληρώνοντας το κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Πατρών απηύθυνε κάλεσμα προσευχής προς όλους τους πιστούς, ώστε να σταματήσουν τα μίση, τα πάθη και οι πόλεμοι που ταλανίζουν τον κόσμο.

Όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι πολεμικές συγκρούσεις οδηγούν στη χύση αίματος και στην οδύνη των λαών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και πνευματική ενότητα.

