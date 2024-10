Paul Koudounaris: Ένας Ελληνοαμερικανός καταξιωμένος συγγραφέας και φωτογράφος – γνωστή προσωπικότητα στον τομέα της μακάβριας τέχνης και της ιστορίας της τέχνης

Ο Paul Koudounaris (Πωλ Κουδουνάρης) είναι Ελληνοαμερικανός συγγραφέας και φωτογράφος με καταγωγή από το Λος Άντζελες. Έχει διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης και οι δημοσιεύσεις του στον τομέα της έρευνας για τα οστεοφυλάκια τον έχουν κάνει γνωστή προσωπικότητα στον τομέα της μακάβριας τέχνης και της ιστορίας της τέχνης. Είναι ιστορικός αιλουροειδών και ένας από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον κόσμο σε νεκροταφεία κατοικίδιων ζώων και ταφές ζώων. Είναι μέλος του “The Order of the Good Death” (Τάγμα του Καλού Θανάτου).

Το “Τάγμα του Καλού Θανάτου” είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011 από την νεκροθάφτη και συγγραφέα Caitlin Doughty με στόχο την αποδοχή του θανάτου, τον πόνο του θανάτου, τη μετά θάνατον ζωή (ή την έλλειψή της), τη θλίψη, τα πτώματα, τη σωματική αποσύνθεση ή όλα τα παραπάνω. Την αποδοχή ότι ο ίδιος ο θάνατος είναι φυσικός, αλλά το άγχος του θανάτου και ο τρόμος του σύγχρονου πολιτισμού δεν είναι. Tα μέλη του τάγματος περιλαμβάνουν καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, κατασκευαστές μνημείων, ιατροδικαστές και άλλους “επαγγελματίες του θανάτου”. Το τάγμα πήρε το όνομά του από το βραζιλιάνικο “Order of Our Lady of the Good Death” (Αδελφότητα της Παναγίας του Καλού Θανάτου).

Η ελληνική του καταγωγή προκύπτει από μια όμορφη ιστορία που διηγήθηκε σε μία συνέντευξή του στο voyagela.com το 2019 με τίτλο “Meet Paul Koudounaris”. Στην ερώτηση “αναπολείτε με ιδιαίτερη αγάπη κάποιες αναμνήσεις από την παιδική σας ηλικία;” δίνει την απάντηση “Ήταν Halloween, ήμουν ίσως στο γυμνάσιο…περπατούσα με μερικούς φίλους στον δρόμο στον οποίο μένει η γιαγιά μου και ήταν γεμάτος με ομάδες παιδιών που είχαν βγει για “φάρσα ή κέρασμα”. Ξαφνικά μια ομάδα κατέβηκε τρέχοντας στο δρόμο με τρομαγμένα βλέμματα και τους ρωτήσαμε τι έγινε. Σταμάτησαν και μας είπαν, “μην πάτε σε αυτό το σπίτι!” και έδειξαν κατευθείαν την πόρτα της γιαγιάς μου. Άρχισαν να τραυλίζουν ότι μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΙΣΣΑ ζούσε εκεί – ήταν τρομακτική, ντυμένη στα μαύρα με ένα μαύρο σάλι στο κεφάλι περίεργη ράχη και πρόσωπό, περπατούσε καμπουριασμένη μουρμουρίζοντας περίεργες λέξεις που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Έτσι τους εξήγησα, “Όχι, είναι εντάξει. Αυτή είναι η γιαγιά μου. Είμαστε Έλληνες. Απλώς έτσι είμαστε”.

Ο καταξιωμένος συγγραφέας και φωτογράφος φημίζεται για τη συναρπαστική εξερεύνησή του λιγότερο γνωστών ιστορικών θεμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τον θάνατο και τις πολιτιστικές παραδόσεις γύρω από αυτόν. Οι επαγγελματική του δραστηριότητα περιστρέφεται κυρίως γύρω από την ανακάλυψη των μακάβριων και αντισυμβατικών πτυχών της ιστορίας. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον “χώρο εργασίας” του λόγω της φύσης του αντικειμένου του, οι επαγγελματικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκτεταμένα ταξίδια και έρευνα σε διάφορες περιοχές του κόσμου για να τεκμηριώσουν και να ξεδιαλύνουν τα αξιοπερίεργα ιστορικά στοιχεία που συχνά παραμένουν “στο σκοτάδι”.

Το 2006 άρχισε να μελετά εκτενώς τη χρήση ανθρώπινων λειψάνων σε θρησκευτικές τελετουργίες και ως διακοσμητικό στοιχείο σε ιερούς χώρους. Άρχισε να γράφει και να τις φωτογραφίζει για τις ευρωπαϊκές εφημερίδες και έγινε σημαντικός συνεργάτης περιοδικών που ειδικεύονται στα παραφυσικά, όπως το βρετανικό μηνιαίο περιοδικό Fortean Times, καλύπτοντας το ασυνήθιστο πνευματικό φαινόμενο γύρω από τα ιερά λείψανα σε όλο τον κόσμο. Κατα τη διάρκεια της μελέτης του, συγκέντρωσε επίσης υλικό για την πρώτη ιστορία θρησκευτικών δομών διακοσμημένων με κόκαλα, επισκεπτόμενος πάνω από 70 τοποθεσίες σε τέσσερις ηπείρους, μερικές από τις οποίες δεν είχαν φωτογραφηθεί ποτέ στο παρελθόν ή δεν ήταν ανοιχτές στο κοινό.

Η αφοσίωση του Κουδουνάρη στην αποκάλυψη αυτών των λιγότερο γνωστών πτυχών της ιστορίας του έχει χαρίσει την αναγνώριση στους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού και των αντισυμβατικών ιστορικών σπουδών. Ο ανεξάρτητος τρόπος δουλειάς του του επιτρέπει την ελευθερία να διασχίζει διαφορετικές περιοχές, αποτυπώνοντας και μοιράζοντας τις μοναδικές και συχνά απόκοσμες ιστορικές αφηγήσεις.

Τα βιβλία του, αποτέλεσμα της ιδιαίτερης δουλείας του, είναι τα:

Empire of Death: Μια Πολιτιστική Ιστορία των Οστεοφυλακίων και των Charnel Houses (2011) – Από την “θεοποίηση” των οστών στον αρχαίο κόσμο μέχρι τα ζωγραφισμένα κρανία στην Αυστρία και τη Βαυαρία: ένα ασυνήθιστο και συναρπαστικό έργο πολιτιστικής ιστορίας.

Heavenly Bodies: Cult Treasures & Spectacular Saints from the Catacombs (2013) – Μια συναρπαστική οπτική ιστορία του σεβασμού στους νεκρούς σε ευρωπαϊκές εκκλησίες και μοναστήρια με κοσμήματα και διακοσμημένους σκελετούς

Trésors des catacombes (Histoire – Société) (2013) – Είναι ένα από τα πενήντα αποκλειστικά κειμήλια που φωτογραφήθηκαν για αυτό το βιβλίο από τον Παύλο Κουδουνάρη. Αυτό το έργο αφηγείται την απίστευτη και συναρπαστική ιστορία του σεβασμού αυτών των λειψάνων των «Αγίων των Κατακομβών». Ανακαλύφθηκαν στην Ιταλία τον 16ο αιώνα, αυτά τα ανθρώπινα λείψανα στάλθηκαν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της γερμανόφωνης Ευρώπης για να παρουσιαστούν σε εκθέσεις τόσο μακάβρια όσο και μεγαλειώδη κατά τη διάρκεια της Μεταρρύθμισης.

A Cat’s Tale: A Journey Through Feline History (2020) – μια ιστορία του είδους των αιλουροειδών: η προέλευσή του, η εξέλιξη της σχέσης με τους συντρόφους τους και οι εκπληκτικοί τρόποι με τους οποίους η ιστορία των αιλουροειδών είναι παράλληλη με αυτή της ανθρωπότητας. Από το προϊστορικό Felis (ένα μεγάλο θηλαστικό από το οποίο έχουν προέλθει όλες οι οικόσιτες γάτες) μέχρι την αρχαία αιγυπτιακή θεά γάτας, τις βασικές γάτες του Διαφωτισμού μέχρι τα αιλουροειδών πειρατών και τα διαβόητα αμερικάνικα τιγρέ, η ιστορία της γάτας λέγεται εδώ στο σύνολό της.

Memento Mori: Οι Νεκροί Ανάμεσά μας (2022) – Η εκπληκτική ιστορία του πώς ζουν οι νεκροί μέσω μνημείων σε όλο τον κόσμο, από την Αιθιοπία και το Νεπάλ μέχρι την Καμπότζη και τη Ρουάντα, αφηγείται μέσα από συναρπαστικές εικόνες και σαγηνευτική αφήγηση.

Το νέο του βιβλίο με τίτλο “Faithful Unto Death: Pet cemeteries, animal graves, and eternal devotion” κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2024. Αφηγείται την ιστορία των «νεκροταφείων κατοικίδιων ζώων, των τάφων ζώων και της αιώνιας αφοσίωσης» με συναισθηματικό βάρος και προσοχή στη λεπτομέρεια. Από την ταφή ενός σκύλου από τον κ. Γουίνμπριτζ στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου μέχρι τους σκονισμένους ταφικούς χώρους της ερήμου, ο Κουδουνάρης εμβαθύνει σε ιστορίες κατοικίδιων διάσημων και άγνωστων αλλά όλα αγαπητά στους ιδιοκτήτες τους, μέσω φωτογραφιών με βαθύ νόημα που απαθανάτισε ο ίδιος, τάφων κατοικίδιων που έχει επισκεφτεί σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Πλούσιο φωτογραφικό του υλικό μπορούμε να δούμε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο οποίος μετρά πάνω από 111.000 ακόλουθους. Paul Koudounaris (@hexenkult) • Instagram photos and videos

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News