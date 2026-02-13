Παύλος Γερουλάνος στην «Π»: «Κακή για το ΠΑΣΟΚ και την κοινωνία η συνεργασία με ΝΔ» ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην «Πελοπόννησο», ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος ανοίγει τα χαρτιά του για την πολιτική του διαδρομή, τις προτεραιότητες του Κινήματος και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Με αφετηρία τις προσωπικές του εμπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαδρομή του στο εξωτερικό, εξηγεί τι τον οδήγησε στην ενεργό πολιτική δράση και πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

Αναλύει το στίγμα του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή συγκυρία, μιλά για την ανάγκη σαφών θέσεων και ανανέωσης στελεχών, απορρίπτει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και θέτει ως κεντρικό στόχο την επανασύνδεση με τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τις κάλπες.

Η οικογένειά σας έχει παράδοση στα πράγματα στην Ελλάδα και έχετε από μικρός εμπειρίες και ερεθίσματα. Τι σας έστρεψε να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Η πραγματικότητα είναι ότι η οικογένειά μου εμπλέκεται στα κοινά, αλλά ελάχιστοι όμως έχουν κατέβει στην πολιτική. Είναι συνήθως άνθρωποι που δουλεύουν σε μουσεία, σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά σπάνια μέσα από τις εκλογές.

Εμένα με οδήγησε να επιλέξω την εκλογική διαδικασία μια κακή εμπειρία που είχα ως νέος στο σχολείο. Το εκπαιδευτικό σύστημα όντας μονολιθικό με απέρριπτε ως δυσλεκτικό. Όταν αργότερα πήγα στην Αμερική και ανακάλυψα πως το πρόβλημα δεν ήταν ότι εγώ δεν μπορούσα να κάνω πράγματα, αλλά ότι με απέτρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, τότε κατάλαβα πως αν θες να αλλάξεις πράγματα στη χώρα σου, ο καλύτερος τρόπος είναι να εμπλακείς στα πολιτικά. Τι πιο σημαντικό από το να βεβαιωθούμε πως δεν θα αφήνουμε παιδιά στο περιθώριο; Αυτός ο προβληματισμός με οδήγησε στην πολιτική.

Πάμε στο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ποιοι είναι οι στόχοι του; Μπορεί να εκφράσει την κεντροαριστερά όπως την εξέφραζε ιστορικά;

Απόλυτα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε εύφορο πολιτικό έδαφος γιατί έχει πάψει η ανοχή προς τον κ. Μητσοτάκη και υπάρχει αίτημα για αλλαγή. Επιπλέον, η ιστορία και η παράδοση του ΠΑΣΟΚ δείχνει πως έχει αυτό που χρειάζεται για να συντάξει το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να κερδίσει εκλογές και να τραβήξει κοντά του τους ανθρώπους. Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται.

Όμως, από το Πάσχα και μετά μπαίνουμε σε προεκλογική εκστρατεία. Μετά οι χρόνοι θα γίνουν εξαιρετικά πιεστικοί. Το να πάμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε πράξη, είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας.

Το 1981 που ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία εξέφραζε μακροχρόνια απαιτήσεις ευρύτατων στρωμάτων. Είμαστε όμως το 2026. Η κοινωνία έχει προχωρήσει με τεράστιο ρυθμό. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες της Ελλάδας έτσι όπως είναι σήμερα, όχι με την έννοια του δύναται, με τις θέσεις του που πράγματι έχει, με τα στελέχη που πράγματι έχει. Είναι αντίστοιχη η κατάσταση του σήμερα με το 1981;

Θα σας πω που υπάρχει αντιστοιχία. Αν το 1981 το ΠΑΣΟΚ εξέφραζε περίπου τους μισούς Έλληνες που νιώθανε ότι ήταν «στην απέξω», σήμερα θα σας πει ο κόσμος πως το 80% νιώθει απέξω. Μόλις το 20% νιώθει ότι το σύστημα λειτουργεί για αυτούς. Οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες νιώθουνε εκτός συστήματος. Τότε, το ΠΑΣΟΚ προσδιόρισε τον σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Κάθε Έλληνας να είναι ελεύθερος σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Αυτή την απαίτηση την είχαν τότε οι μισοί Έλληνες, τώρα το 80%. Άρα η διαχρονική υπόσχεση του ΠΑΣΟΚ είναι επίκαιρη τώρα όσο ήταν και τότε. Η δουλειά μας είναι αυτό το στόχο να τον προσδιορίσουμε σε θέσεις και προτάσεις που να μιλούν στον πολίτη.

Έχει σημασία το ποιοι τα ελεγαν τότε. Εκτός του ηγέτη Ανδρέα Παπανδρέου, μιλούσε ένας Τρίτσης, ένας Πεπονής, ένα Χαραλαμπόπουλος, ένας Γεννηματάς, μια Μερκούρη. Ολοι αυτοί εξέφραζαν τις αγωνίες του κόσμου και ως ηγέτες έπειθαν πως είναι ικανοί. Όλα αυτά μαζί τα έχει το ΠΑΣΟΚ σήμερα;

Κανείς από αυτούς δεν γεννήθηκε έτοιμος ηγέτης. Ηταν άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου τότε ως νέοι και ανέδειξαν τα ταλέντα τους στην πορεία και επιμορφώθηκαν. Κανένα πανεπιστήμιο δεν σε διδάσκει την πολιτική. Την πολιτική την γνωρίζεις μέσα από την πείνα.

Σήμερα λοιπόν, έχουμε πολλά νέα και ικανά στελέχη που μέσα από την πορεία τους γίνονται πιο έμπειρα. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε έναν έτοιμο Γεννηματά, αλλά πολλά παιδιά έχουν τη δυναμική εφόσον μείνουν σε αυτό που κάνουν και ωριμάσουν. Μπορούν να γίνουν ηγέτες στο χώρο τους.

Δεν είναι δίκαιο να κρίνουμε έναν ώριμο Γεννηματά με έναν νέο του ΠΑΣΟΚ σήμερα.

Θα κρίνουμε τον νέο στο ΠΑΣΟΚ σήμερα με τους νέους του τότε. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από τους εκατοντάδες, βγαίνουν οι δέκα που μένουν στην ιστορία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη πολύ ικανά. Μέσα από το «ψήσιμο» θα βγει και ο Γεννηματάς του μέλλοντος.

Επίσης, πρέπει να γίνουν διακριτές οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύεται και για μια θέση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να πει ότι την έχει κάνει η ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα τα πιο συντηρητικά κόμματα όταν μιλούν για κοινωνικό κράτος, μιλούν για ελεημοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ δεν εννοεί αυτό το κοινωνικό κράτος. Για εμάς είναι το εργαλείο απελευθέρωσης του πολίτη. Εγώ δεν θέλω τον πολίτη φοβισμένο.

Μας λέει σήμερα ο κ. Γεωργιάδης για 3.000 απογευματινά ιατρεία που τώρα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μόλις τελειώσει η χρηματοδότηση; Γι’ αυτό ο κόσμος θα κρατά λεφτά στην άκρη υπό τον κίνδυνο μην συμβεί κάτι. Έτσι δεν επενδύει, ούτε δημιουργεί, ούτε καταναλώνει. Άρα ο πολίτης δεν συμμετέχει στην ανάπτυξη. Αυτή η εγγύηση του φόβου σταματά τον πολίτη να κάνει πράγματα. Αυτή είναι η έννοια του κοινωνικού κράτους. Να απελευθερώνει τον πολίτη για να προοδεύει η χώρα.

Με αφορμή την ανάλυσή σας. Το ΠΑΣΟΚ είναι κεντρώο, κεντροδεξιό ή κεντροαριστερό κόμμα;

Πως τα προσδιορίζουμε όλα αυτά για να σας πω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έγραψε το «συμβόλαιο με το λαό» είπε ότι είμαστε ένα κόμμα σοσιαλιστικό που παλεύουμε για αυτά τα τρία πράγματα.

Κατά καιρούς οι ταμπέλες αλλάζουν, αλλά οι τρεις στόχοι ταυτίζονται με τον σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.

Σοσιαλιστικό ή αριστερό;

Προσδιορίστε μου το αριστερό. Πολλοί λένε ότι είναι αριστεροί ή προοδευτικοί αλλά δεν είναι. Το σοσιαλιστικό στην Ελλάδα προσδιορίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο υπό το ΠΑΣΟΚ; Με ποια κόμματα;

Χρειάζεται πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους του ΠΑΣΟΚ. Αν δείτε τον εκλογικό σώμα, κοντεύουμε η πλειοψηφία των Ελλήνων να μην πηγαίνει στην κάλπη.

Στις Ευρωεκλογές δεν ψήφισε το 54%.

Δεν μιλάω με ποσοστά των καταλόγων, γιατί κάποιοι σου λένε στις καταλόγους κάποιοι έχουν πεθάνει. Εγώ μιλάω σε σχέση με το πόσοι ψήφισαν το 2009.

Το 2009 ψήφισαν 7,5 εκατομμύρια, και στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν 4. Λείπουν 3,5 εκατομμύρια. Τότε αρκετοί, ίσως οι μισοί, είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.

Αργότερα κάποιοι ψήφισαν τον κ. Τσίπρα με την υπόσχεση ότι είναι ο Ανδρέας του μέλλοντος, άλλοι απογοητεύτηκαν και άλλοι τον κ. Μητσοτάκη.

Αυτό είναι ένα δυναμικό σώμα, το οποίο δεν είναι απολίτικο.

Από εμάς εξαρτάται να δώσουμε πρόταση διακυβέρνησης και μια ηγετική ομάδα που μπορεί να κάνει το πρόγραμμα, πράξη.

Αν το κάνουμε, μην σας κάνει εντύπωση αν έχουμε μια μεγάλη έκπληξη στις εκλογές.

Και αν χρειαστεί συνεργασία κομμάτων;

Ας περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει στις εκλογές. Εγώ πάντως είμαι απόλυτος ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Όχι μόνο επειδή θα ήταν κακό για το ΠΑΣΟΚ αλλά γιατί θα ήταν κακό για τη χώρα. Μια τέτοια σύμπραξη θα δυνάμωνε τα άκρα. Το είδαμε να συμβαίνει.

Μέχρι να γίνει ο κ. Τσίπρας πιο συστημικός, έστειλε τον κ. Βαρουφάκη στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτεί. Θέλουμε πάλι τέτοια;

Εμείς πρέπει να συσπειρώσουμε τους ψηφοφόρους από τις παρυφές της αριστεράς μέχρι τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη. Οι ψηφοφόροι είναι εκεί και πρέπει να τους μιλήσουμε. Εάν το κάνουμε σωστά, δεν θα χρειαζόμαστε συνεργασίες. Και πάλι οι συνεργασίες θα πρέπει να ξεκινάνε από τη βάση.

Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ζητούμενο. Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα. Μπορεί ο πρωτογενής τομέας να είναι παραγωγικός και αποδοτικός με απλές κινήσεις;

Πριν χρόνια κατέθεσα το πρόγραμμα «Αναγέννηση» και θέλω να υιοθετηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα λέει ότι αν θέλουμε δίκαιη αναδιανομή πλούτου στη χώρα, θα πρέπει να έχουμε και δίκαιη αναδιανομή εξουσίας.

Οι εξουσίες θα πρέπει να αλληλοελέγχονται. Εξουσίες, ευθύνες και πόρους πρέπει να πάρει και η αυτοδιοίκηση. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ρόλο και πρέπει να γίνει ένα τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο για να δυναμώσουν. Αν δεν το κάνουμε, θα είναι υποχείρια της εκάστοτε κεντρικής κυβέρνησης με ολέθρια αποτελέσματα.

Εχουμε ρουφήξει την ενέργεια από την περιφέρεια μέσα από το Αθηνοκεντρικό κράτος. Στην περιφέρεια υπάρχει πλούτος και μπορεί να δημιουργηθεί περισσότερος για να τον μοιραστούν οι τοπικές κοινωνίες.

Σαφέστατο πως είστε υπέρ παραχώρησης αρμοδιοτήτων και πόρων. Απαιτείται όμως και λογοδοσία. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει μικρό ΑΕΠ και ζήτημα δημιουργίας πόρων.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές που παραμένουν αναξιοποίητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Όλυμπος. Παρά την υψηλή ανεργία των νέων στις γύρω πόλεις, η ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής της προστασίας. Υπάρχουν δύο δρόμοι: είτε ένα κεντρικά σχεδιασμένο, «έτοιμο» μοντέλο ανάπτυξης, είτε μια στρατηγική βασισμένη στις τοπικές συνεργασίες. Το δεύτερο, όμως, προϋποθέτει ουσιαστικές αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές.

Σήμερα, οι τοπικοί φορείς λογοδοτούν αποσπασματικά σε διαφορετικά υπουργεία, χωρίς ενιαίο σχεδιασμό. Αν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πανεπιστήμια, επιμελητήρια και συνεταιρισμοί δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να καθορίσουν κοινές προτεραιότητες και να διαπραγματευτούν με την κεντρική εξουσία, περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και δομών εξουσίας.

Στον πρωτογενή τομέα, η έλλειψη αποκεντρωμένης αγροτικής πολιτικής είναι εμφανής. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αγροτική παραγωγή ως μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, αγνοώντας ότι περίπου το 10% του πληθυσμού βασίζει ή συμπληρώνει το εισόδημά του από αυτήν. Το αποτέλεσμα είναι απουσία στρατηγικής, με έμφαση μόνο στη διαχείριση επιδοτήσεων.

Για να σταθεί ο αγρότης χρειάζεται χαμηλό κόστος και καλή τιμή. Το ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να μειωθεί μέσω αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών υπέρ της αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, απαιτείται αντιμετώπιση καρτέλ στην ενέργεια, στις τράπεζες και στη διακίνηση προϊόντων.

Την ώρα που η μεσογειακή διατροφή κερδίζει παγκόσμια αναγνώριση και τα ελληνικά προϊόντα κατακτούν ποιοτικές αγορές, απουσιάζει μια οργανωμένη πολιτική που θα βοηθήσει περισσότερα προϊόντα να πετύχουν υψηλές τιμές. Με σωστή καθοδήγηση, η αγροτική παραγωγή μπορεί να γίνει βιώσιμη και ισχυρή, αντί να αφήνεται ο κάθε παραγωγός να παλεύει μόνος του.

Ποια είναι τα τρία πιο πιεστικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας;

Το πρώτο είναι το δημογραφικό. Εξαντλούμαστε σαν πληθυσμός και εξαντλούμαστε σε ηλικίες, με το ζήτημα να έχει τεράστιες προεκτάσεις και στα εθνικά θέματα αλλά και σε ζητήματα ανάπτυξης της οικονομίας.

Δεύτερο θέμα είναι κάτι που σχετίζεται με το πρώτο και είναι η ερήμωση της περιφέρειας. Υπάρχουν πολιτικές που μπορούν να κάνουν δελεαστική την περιφέρεια για τα νέα ζευγάρια. Αυτά τα δύο είναι προβλήματα που πρέπει μακροχρόνια να βάλουμε στόχους και να τους πετύχουμε.

Από εκεί και πέρα, στην καθημερινότητα αντιμετωπίζουμε τρεις κρίσεις. Εχουμε απομονωθεί στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. Παίξαμε μια διπλωματική ζαριά που δεν μας βγήκε με τον κ. Μπάιντεν. Τώρα άλλαξε η κυβέρνηση αλλά δεν είμαστε στον κεντρικό πυρήνα καμίας σοβαρής συζήτησης, Είμαστε περιφερειακοί παρατηρητές είτε για την Ουκρανία, είτε για το Μεσανατολικό, είτε για τη Βόρεια Αφρική. Σε όλα τα θέματα η Ελλάδα είχε σημαντικό ρόλο να παίξει. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ολέθριο λάθος.

Η Ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις, έστω με μικρές αλλαγές, λειτουργούσε ως γέφυρα μεταξύ των λαών. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης τράβηξε γραμμή και διάλεξε πλευρά.

Δεν λέει μιλάω στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους με στόχο να μεταφέρω στις συμμαχίες μου τις γνώσεις μου. Το ίδιο κάνει και με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και να είμαστε χρήσιμοι.

Το πρόβλημα όμως είναι πως όχι μόνο δεν τους μιλάει, αλλά ότι έχει αναλάβει το ρόλο του συνομιλητή η Τουρκία και γίνεται περιφερειακή δύναμη. Γι’ αυτό είναι ολέθριο το λάθος του κ. Μητσοτάκη.

Πως πιστεύετε πως θα εξελιχθεί η σχέση Ευρώπης-Αμερικής; Θα υπάρξει ένταση;

Θα υπάρξει αλλά θα τα βρούνε τελικά. Θέλω να πω το εξής όμως, στη θητεία του κ. Μητσοτάκη συνέβη ένα ιστορικό γεγονός. Εως σήμερα μόνο η Ελλάδα δεχόταν απειλές από χώρα του ΝΑΤΟ. Τώρα, και η Δανία απειλείται από χώρα του ΝΑΤΟ. Εκεί ένας Πρωθυπουργός έχει επιλογές. Είτε λέει στις ΗΠΑ πως τις στηρίζει αλλά θέλει υποστήριξη απέναντι στην Τουρκία, είτε στηρίζει τους Δανούς και ζητά τη δική τους υποστήριξη χωρίς να ονοματίσει τον κίνδυνο.

Όταν ήρθε η δύσκολη ώρα, ο κ. Μητσοτάκη είπε πως δεν είναι η στιγμή ανάλυσης του διεθνούς δικαίου. Εκεί το έχασε. Διότι εκεί φαίνεται ο ηγέτης που καταλαβαίνει τι γίνεται διεθνώς και ο άνθρωπος που «κάνει γαργάρες».

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, η δεύτερη κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι κρίση θεσμών. Είχε κακή λειτουργία η κυβέρνηση στις υποκλοπές, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έδειξε κανένα σεβασμό και αυτό πέρασε στην κοινωνία.

Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει πράγματα για την ενδυνάμωση των θεσμών.

Η τρίτη κρίση είναι αυτή που ζει κάθε Έλληνας στο πετσί του, η ακρίβεια που τη νιώθει κάθε νοικοκυριό και η έλλειψη ρευστότητας που απασχολεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και δεν έκανε όσα έπρεπε για να σπάσει την ακρίβεια. Εριξε τα λεφτά στους μεγάλους επιχειρηματίες και άφησε τους μικρούς παίκτες.

Τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος, βλέποντας τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αισθάνεται μια κάποια απογοήτευση;

Πρώτον, μη με πιστέψεις. Ακόμα. Μπες στο παιχνίδι, δες τι προσφέρει το κάθε κόμμα. Κρίνε. Η δημοκρατία σου δίνει το δικαίωμα να εμπλακείς.

Μπορείς να μπεις σε μία εκλογική διαδικασία ή στον συνδικαλισμό ή σε συνεταιρισμούς είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, δεν θα μπορείς να κρίνεις ποιος σου λέει την αλήθεια και ποιος δεν τη λέει. Τώρα, γιατί να πιστέψουν εμάς; Διότι έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο με προτάσεις. Δεν γυρίσαμε ποτέ την πλάτη στον πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ έχει βοηθήσει την αυτοδιοίκηση να πάρει περισσότερες εξουσίες

Αυτό που θα έλεγα κλείνοντας είναι πως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και λάθη και αν εμπλακεί ο νέος, την επόμενη φορά θα τα κάνουμε καλύτερα. Αλλά αν δεν εμπλακείς, τότε αφήνεις τα πράγματα στους ανθρώπους που θέλουν κεντρική εξουσία, όλη την εξουσία στα χέρια ουσιαστικά ενός ανθρώπου με τα αποτελέσματα τα οποία βλέπεις σήμερα στην καθημερινότητά σου.

Ξεκινάμε έναν κύκλο ερωτήσεων για να σας γνωρίσουμε καλύτερα ως προσωπικότητα. Ποια πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού είναι για εσάς πρότυπο λόγω ομορφιάς, λειτουργίας ή ποιότητας ζωής των κατοίκων;

Έχουμε πόλεις που αγαπάω πάρα πολύ. Αγαπάω πολύ τη Νέα Ορλεάνη. Δεν θα την έλεγα πρότυπο πόλης αλλά είναι μια πόλη με τρομερό πολιτισμό και την δική της ατμόσφαιρα. Όμως υπάρχουν πόλεις όπως η Σιγκαπούρη που είναι καλά οργανωμένες, αλλά το σύστημα διοίκησης δεν μου ταιριάζει.

Η Αθήνα προς τα που να στοχεύσει; Προς ποια πόλη που ξέρετε;

Για μένα η Αθήνα καλό είναι να προσδιορίσει τον εαυτό της ως ένα κέντρο γραμμάτων και τεχνών.

Πείτε μας έναν Έλληνα ή ξένο που θαυμάζετε από τον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων ή οποιοδήποτε χώρο. Ένα πρότυπό σας.

Εχει σημασία πως προσδιορίζουμε ένα πρότυπο. Ας πούμε αγαπημένος μου ζωγράφος είναι ο Πικασό αλλά δεν τον λες πρότυπο. Είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από το πρότυπο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ευχάριστοι για παρέα, μου αρέσει η τέχνη τους αλλά είναι δύσκολο να τους χαρακτηρίσω πρότυπα.

Ας πάμε στην πλευρά του κοινωνικού αποτυπώματος.

Υπάρχει ένας ζωγράφος που αγαπούσα πολύ και πέθανε πρόσφατα. Έκανε ένα πείραμα που πίστευε πολύ. Ήταν ένα πάντρεμα βυζαντινής τέχνης με σύγχρονα θέματα. Λεγόταν Στέλιος Σουφαϊτάκης αλλά δυστυχώς απεβίωσε.

έναν ζωγράφο που δυστυχώς πέθανε πρόσφατα, τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ και τον θεωρώ πολύ σημαντικό ζωγράφο. Γιατί έκανε ένα πείραμα το οποίο πίστευε ότι έπρεπε πάντα να γίνει.

Αυτοί οι άνθρωποι που πειραματίζονται και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα, για μένα πρότυπα σαν καλλιτέχνες.

Το ίδιο έκαναν πριν από αυτόν μεγάλοι μας ποιητές. Το έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκις. Αυτοί οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τον πλούτο της ελληνικής τέχνης και τον φέρνουν σε διάλογο με όλες τις σύγχρονες στάσεις δημιουργώντας αυτό που λέμε σύγχρονο πολιτισμό. Μέσα και από αυτούς τους ανθρώπους, μπορούμε και πολιτικά να αντιλαμβανόμαστε αλλιώς τα πράγματα γιατί καταλαβαίνουν τη δύναμη και την παράδοση του ελληνικού έθνους και την φέρνουν στο σήμερα.

Από τον αθλητισμό; Ξέρουμε πως έχετε παίξει και μπάσκετ.

Έχω παίξει και μπάσκετ. Έχω παίξει ακόμα και αγγλικό ράγκμπι που το αγαπώ γιατί είναι πολύ ομαδικό σπορ και είναι από τα πιο δύσκολα που έχω δοκιμάσει. Κάθε άθλημα έχει τις χάρες του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



