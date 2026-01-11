Παύλος Μαρινάκης για τους αγρότες: Δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω...

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών: «Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε το διάλογο και ποτέ δεν μετακινηθήκαμε από αυτή μας τη θέση.

Όμως δεν βάλαμε «νερό στο κρασί μας» σε δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πέραν των αντοχών και των ορίων της οικονομίας, γιατί οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω για τους αγρότες θα έπρεπε να το πληρώσουν οι πολίτες με παραπάνω φόρους -και αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξάνει το εισόδημα των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων- και το δεύτερο ότι διάλογος τη στιγμή που οι πολίτες ταλαιπωρούνται δεν μπορούσε να γίνει.

Πιο σημαντικό από το γεγονός ότι θα γίνει διάλογος την Τρίτη είναι ότι θα γίνει με αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα κι αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός: γιατί, αφενός έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σύμφωνα με τις οροφές δαπανών της ΕΕ και αφετέρου γιατί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πρέπει όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει, για παράδειγμα, χαμηλότερο ρεύμα, να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, το φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει ακριβώς το ίδιο.

Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι “πληρώνουν το μάρμαρο»

