Απαντήσεις για το ζήτημα των ονομάτων στο Μνημείο του Συντάγματος έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προβεί σε καμία «επιθετική ενέργεια» και υπογραμμίζοντας πως η εφαρμογή του νόμου «δεν μπορεί να είναι α λα καρτ».

Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
20 Οκτ. 2025 13:02
Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τα ονόματα στο Μνημείο του Συντάγματος, τονίζοντας ότι η στάση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη.

«Όλα αυτά έχουν απαντηθεί. Μέσα στην ημέρα θα κατατεθεί η τροπολογία και θα υποστηριχθεί στη Βουλή. Θα λυθούν όλες οι απορίες και ως προς τα ονόματα», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι «για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς αγνώστους δε θα κάνουμε επιθετική ενέργεια γιατί στόχος είναι ο σεβασμός σε ένα μνημείο».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί θεσμικά, λέγοντας: «Όταν ψηφιστεί θα είναι νόμος του κράτους και η εφαρμογή του δεν είναι α λα καρτ».
