Τι είπε ο Παύλος Ντε Γκρες για τη δημιουργία κόμματος

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στον ANT1, ο Παύλος Ντε Γκρες, μίλησε για τη συζήτηση γύρω από το όνομά του και τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

Η επιθυμία του Παύλου Ντε Γκρες για το Τατόι

Σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στην προσωπική του σύνδεση με τα δημόσια πράγματα. «Πολλά περνάνε από το μυαλό μου. Να σας πω, εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια η οποία… η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου έχει αλλάξει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Σπούδασα Διεθνείς Σχέσεις στην Αμερική, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο είναι «μέσα στο αίμα μου», αν θέλετε. Αλλά δεν είμαι πολιτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θέτοντας ως προτεραιότητα την προσφορά και όχι τα αξιώματα, ο Παύλος εστίασε στις νέες γενιές, σημειώνοντας: «Η πολιτική είναι σαν μια τέχνη, η οποία λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ με τους δικούς μου τρόπους να βοηθήσω την κοινωνία. Έχω παιδιά που είναι σαν τα δικά σας, σε αρκετά μεγάλη ηλικία, που είναι τώρα το μέλλον της χώρας μας. Πώς να βοηθήσουμε τη νεολαία μας;».

Σε αυτό το πλαίσιο, μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και στον Νίκο Χατζηνικολάου, δεν παρέλειψε να σχολιάσει το παράδειγμα του θείου του (το οποίο είχε φέρει στον διάλογο ο δημοσιογράφος), Συμεών της Βουλγαρίας, ο οποίος εξελέγη Πρωθυπουργός. «Τι έκανε; Έπεσε το σοβιετικό καθεστώς και μπήκε η Δημοκρατία, και είδε την ευκαιρία να προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση της χώρας του», εξήγησε, κάνοντας έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις ιστορικές συγκυρίες και την προσωπική του πορεία.

Ερωτηθείς ευθέως για το αν υπάρχει έστω και ως σκέψη η διεκδίκηση ενός βασιλικού ρόλου στο μέλλον, ο γιος του Κωνσταντίνου εμφανίστηκε κατηγορηματικός, επικαλούμενος τη σημερινή πραγματικότητα.

«Έχουν περάσει 50 χρόνια τώρα. Νομίζω η Δημοκρατία της Ελλάδος και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρο. Γιατί με ρωτάτε αυτή την ερώτηση; Ίσως είναι επειδή όλοι θέλουν να ξέρουν, επειδή είμαι γιος ενός βασιλέως. Αλλά… είμαστε τώρα στο 2026. Η Δημοκρατία συνεχίζει και είναι δυνατή. Το Σύνταγμα είναι δυνατό. Δεν τίθεται το θέμα καθόλου. Εγώ έχω πάρει την ελληνική υπηκοότητα με το όνομά μου και ζω εδώ κοντά σας», τόνισε.

ο Παύλος Ντε Γκρες ζήτησε να αντιμετωπίζεται ως ένας πολίτης που επιθυμεί να φανεί χρήσιμος χωρίς κρυφές ατζέντες: «Εγώ είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχω επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου και ο Θεός ό,τι θέλει. Αλλά εγώ είμαι εδώ, θέλω να προσφέρω στη χώρα μου, θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου. Δεν ζητώ να κάνω κάτι το διαφορετικό».

