ΠΕΑΚ: Ανοίγει την Πέμπτη το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»

Με την ολοκλήρωση έργων που μετατρέπουν το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» σε εγκατάσταση με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ ανακοινώνει πως από αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου (μετά τις 2 μ.μ.) παραδίδεται προς χρήση και η κολυμβητική πισίνα και το καταδυτήριο.

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες δρομολογήθηκαν και ξεκίνησαν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, χωρίς πλέον να επηρεάζεται τη λειτουργία του κολυμβητηρίου.

Κατά συνέπεια από αύριο Πέμπτη το «Α. Πεπανός» ξεκινά στο σύνολό του τη λειτουργία του, υποδεχόμενο αθλήτριες και αθλητές όλων των Σωματείων και το κοινό, γεγονός που σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τα όσα είχαν προβλεφθεί, ολοκληρώνεται η δομική αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα, δοκοί) του κολυμβητηρίου που είχαν φθορές στις επικαλύψεις του σιδηροπλισμού και παράλληλα τελείωσε η εκτεταμένη συντήρηση του μηχανοστασίου των δεξαμενών που περιλάμβανε σημαντικές βελτιωτικές επεμβάσεις στα φίλτρα και τους καυστήρες.

Να σημειωθεί πως στο επόμενο άμεσο διάστημα ξεκινά και η ολική αποκατάσταση της μεταλλικής υδρορροής καθ’ όλο το μήκος της δυτικής πλευράς της στέγης του κολυμβητηρίου.

Με ανακοίνωση του Κέντρου, ο πρόεδρος Παναγιώτης Λυκούδης και τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας, καλωσορίζουν τα σωματεία, ευχόμενοι σε όλους καλή αγωνιστική χρονιά και δηλώνοντας πως θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό των αθλητριών, των αθλητών, των Σωματείων και των γονέων έτσι ώστε με διάλογο και συνεργασία να βρίσκονται λύσεις σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



