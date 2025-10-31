ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση, συνήλθε χθες Πέμπτη 30/10/2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή την απόφαση αναστολής – κατάργησης λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ στα όρια όλων των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, έθεσε προς συζήτηση την απόφαση που αφορά το κλείσιμο ή την συγχώνευση καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση αυτή πλήττει καίρια τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και στις περιοχές με αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση, που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.

Τα υπό κατάργηση καταστήματα των ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς σημεία συναλλαγής, αλλά και βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής και εξυπηρέτησης πολιτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, αγροτών και επαγγελματιών.

Η Δυτική Ελλάδα είναι μια περιοχή με έντονα γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά απομόνωσης και η παρουσία των ΕΛΤΑ εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής ζωής και εργαλείο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Το κλείσιμο των καταστημάτων θα έχει άμεσες και οδυνηρές συνέπειες όπως:

-Θα στερήσει από χιλιάδες πολίτες την εύκολη πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

-Θα επιβαρύνει οικονομικά και χρονικά τους κατοίκους, οι οποίοι θα αναγκάζονται να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές.

-Θα εντείνει την ερήμωση της υπαίθρου και θα υπονομεύσει κάθε προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσμού στις τοπικές κοινωνίες.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε να ανακληθεί οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή – κατάργηση λειτουργείας καταστημάτων ΕΛΤΑ στα όρια των δήμων Δυτικής Ελλάδας.

Προς τούτο σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στις παρακάτω κινητοποιήσεις:

-Διαμαρτυρία την Δευτέρα 3/11/ 2025 στις 10 το πρωί, έξω από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και τα Δημαρχεία.

– Παράσταση στα κεντρικά καταστήματα των ΕΛΤΑ στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας, και Αιτωλοακαρνανίας.

