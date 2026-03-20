Πέγκυ Ζήνα: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Άμυνα» και εντυπωσιακό video clip

Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της τραγούδι «Άμυνα», ένα κομμάτι με δυναμικό pop-balkan χαρακτήρα, που έρχεται να προστεθεί στις νέες μουσικές της δουλειές.

Στο νέο αυτό τραγούδι, η αγαπημένη ερμηνεύτρια συνεργάζεται ξανά με τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελεάνα Βραχάλη, 17 χρόνια μετά την πρώτη επιτυχημένη τους συνάντηση, σε μια συνεργασία που φέρνει ξανά κοντά τρία πρόσωπα με ισχυρό μουσικό αποτύπωμα.

Η «Άμυνα», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, συνοδεύεται από ένα φρέσκο και εντυπωσιακό video clip, με την Πέγκυ Ζήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η εικόνα, η χορογραφία και οι έντονες χρωματικές επιλογές ενισχύουν τον ρυθμό και τον δυναμισμό του τραγουδιού, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Συνεχίζει στην Αθήνα, ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει για τρίτη διαδοχική χρονιά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο «Mezzo Athens Party Stage», οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 4 Απριλίου, έπειτα από σχεδόν επτά μήνες συνεχόμενων sold out βραδιών.

Αμέσως μετά, η δημοφιλής τραγουδίστρια ετοιμάζει το επόμενο βήμα της στη Θεσσαλονίκη, καθώς από τις 17 Απριλίου θα εμφανίζεται στη σκηνή του «MonaΛisa» κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

