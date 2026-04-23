Πεγλερίδης στον Peloponnisos FM: «Χρειάζεται αναβάθμιση των αθλητικών μας εγκαταστάσεων»

23 Απρ. 2026 11:54
Pelop News

Έντονος παλμός στον στίβο της Πάτρας και ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον του αθλητισμού, μέσα από τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, Δημήτρη Πεγλερίδη στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με τον Προκόπη Κόγκο.

Οι κατηγορίες Κ16 & Κ18 βρίσκονται στο επίκεντρο, με νεαρούς αθλητές να καταγράφουν εξαιρετικές επιδόσεις και να πιάνουν όρια για διεθνείς διοργανώσεις. Το μέλλον του στίβου δείχνει πιο ελπιδοφόρο από ποτέ.

«Υπάρχουν υποδομές που επείγουν να αναβαθμίσουν, όπως είναι η Αντικατάσταση ταρτάν στο Λαδόπουλο, η Αναβάθμιση & πιστοποίηση στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και η Ανανέωση εξοπλισμού με χρηματοδότηση από Δήμο, Περιφέρεια & Υπουργείο» είπε μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Πεγλερίδης.

Ακούστε αναλυτικά:

