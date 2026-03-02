Πειραιάς: 16χρονη έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε, παρόντες φίλοι της

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την Αστυνομία ως προς τις συνθήκες πτώσης της 16χρονης.

 

Πειραιάς: 16χρονη έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε, παρόντες φίλοι της
02 Μαρ. 2026 7:54
Pelop News

Από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Αμφιάλη, έπεσε στο κενό 16χρονη και σκοτώθηκε.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο νοσοκομείο, που εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δωμάτιο μαζί της ήταν ακόμα τέσσερα ανήλικα άτομα, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, τα οποία έχουν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου προκειμένου να δώσουν κατάθεση, ενώ έχει συλληφθεί και η μητέρα της 17χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το κορίτσι διασκέδαζε σε πάρτι που γινόταν σε σπίτι.

Η αστυνομία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς έγινε στο δωμάτιο λίγο πριν την πτώση της ανήλικης.

