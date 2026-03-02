Πειραιάς: 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι για τηλεφώνημα και έπεσε στο κενό – Έρευνα για τις συνθήκες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 17χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου στον Πειραιά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό του ατυχήματος, ενώ συνελήφθη η μητέρα της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πειραιάς: 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι για τηλεφώνημα και έπεσε στο κενό – Έρευνα για τις συνθήκες
02 Μαρ. 2026 12:39
Pelop News

Τα αίτια της πτώσης 17χρονης από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιάς, το βράδυ της Κυριακής (1/3/2026), προσπαθούν να διακριβώσουν οι αστυνομικές αρχές, μετά το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό της.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ανήλικη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερα άτομα – δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Κάποια στιγμή δέχθηκε τηλεφώνημα και βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει. Εκεί φέρεται είτε να γλίστρησε είτε να έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 17χρονης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Καταθέσεις και μαρτυρίες

Τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι έχουν κληθεί να δώσουν καταθέσεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σενάριο του ατυχήματος φαίνεται να προηγείται.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε στο newsit.gr τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας:
«Ήταν περίπου δέκα το βράδυ. Άκουσα φωνές στην πολυκατοικία. Ένα παιδί φώναζε “όχι ρε φίλε”, αλλά δεν κατάλαβα στην αρχή ότι ήταν κάτι τόσο σοβαρό. Νόμιζα ότι επρόκειτο για κάποιον καβγά».

Και πρόσθεσε: «Μέχρι να βγω έξω, δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είχε γίνει κάτι τόσο σοβαρό».

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της πτώσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ