Πειραιάς: 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι για τηλεφώνημα και έπεσε στο κενό – Έρευνα για τις συνθήκες

Τα αίτια της πτώσης 17χρονης από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιάς, το βράδυ της Κυριακής (1/3/2026), προσπαθούν να διακριβώσουν οι αστυνομικές αρχές, μετά το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό της.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ανήλικη βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τέσσερα άτομα – δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Κάποια στιγμή δέχθηκε τηλεφώνημα και βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει. Εκεί φέρεται είτε να γλίστρησε είτε να έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 17χρονης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Καταθέσεις και μαρτυρίες

Τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι έχουν κληθεί να δώσουν καταθέσεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σενάριο του ατυχήματος φαίνεται να προηγείται.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε στο newsit.gr τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας:

«Ήταν περίπου δέκα το βράδυ. Άκουσα φωνές στην πολυκατοικία. Ένα παιδί φώναζε “όχι ρε φίλε”, αλλά δεν κατάλαβα στην αρχή ότι ήταν κάτι τόσο σοβαρό. Νόμιζα ότι επρόκειτο για κάποιον καβγά».

Και πρόσθεσε: «Μέχρι να βγω έξω, δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είχε γίνει κάτι τόσο σοβαρό».

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της πτώσης.

