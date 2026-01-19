Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα

Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα
19 Ιαν. 2026 16:21
«Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη λεγόμενη “απειλή από την Κίνα” ως πρόσχημα για να επιδιώκουν τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Guo Jiakun, σχετικά με την επιθυμία των ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα διευκρινίσει τη θέση της σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας σε πολλές περιπτώσεις. Το Διεθνές Δίκαιο, που βασίζεται στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το θεμέλιο της τρέχουσας διεθνούς τάξης και πρέπει να προστατεύεται», τόνισε ο Jiakun σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει δασμούς 10% σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Κάτω Χωρών και της Φινλανδίας, από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο, λόγω της αντίθεσής τους στον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Μετά την ανακοίνωση, οι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση την Κυριακή, καταδικάζοντας την αμερικανική απειλή και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια της Αρκτικής.

