Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα

«Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη λεγόμενη “απειλή από την Κίνα” ως πρόσχημα για να επιδιώκουν τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Guo Jiakun, σχετικά με την επιθυμία των ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα διευκρινίσει τη θέση της σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας σε πολλές περιπτώσεις. Το Διεθνές Δίκαιο, που βασίζεται στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το θεμέλιο της τρέχουσας διεθνούς τάξης και πρέπει να προστατεύεται», τόνισε ο Jiakun σε συνέντευξη Τύπου.

Beijing has responded to Trump’s remarks about a Chinese threat to Greenland “We urge the United States to stop using the so-called threat from China as a pretext to pursue its own selfish interests,” China’s Foreign Ministry said. pic.twitter.com/TWzLkPCKLh — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει δασμούς 10% σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Κάτω Χωρών και της Φινλανδίας, από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο, λόγω της αντίθεσής τους στον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Μετά την ανακοίνωση, οι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση την Κυριακή, καταδικάζοντας την αμερικανική απειλή και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια της Αρκτικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



