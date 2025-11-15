Πελετίδης: «Με εμφανίζει να στήριξα την απόφαση της ΚΕΔΕ, παρότι δεν ήμουν παρών στην ψηφοφορία»

Τι ζητά ο Δήμαρχος Πατρέων και γιατί!

15 Νοέ. 2025 11:20
Pelop News

Σε γραπτή του δήλωση ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, τονίζει τα εξής:

«Λίγες μόνο μέρες μετά το συνέδριο της ΚΕΔΕ επιβεβαιώνονται στο ακέραιο οι εκτιμήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης που αποτυπώθηκαν και στο ψήφισμα της ότι οι Δήμοι της χώρας καλούνται να μοιραστούν τη φτώχεια τους.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ αποφασίστηκε η έκτακτη και πενιχρή απόδοση των 105 εκ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών για τους Δήμους για να κλείσει το 2025, να μην δοθεί όπως οι προηγούμενες του έτους. Με αυτή την πρόταση του ΔΣ της ΚΕΔΕ ανατρέπεται προηγούμενη απόφασή της περί καταβολής προς όφελος των μικρών Δήμων.

Μάλιστα δημοσίευμα της ιστοσελίδας aftodioikisi.gr με εμφανίζει να στήριξα την απόφαση της ΚΕΔΕ, παρότι δεν ήμουν παρών στην ψηφοφορία. Οι συντάκτες αυτών των δημοσιευμάτων οφείλουν να ανασκευάσουν και να ελέγχουν καλύτερα τις πηγές τους, και ας αναζητήσουν συνοδοιπόρους της Διοίκησης της ΝΔ στην ΚΕΔΕ, στους πολιτικούς χώρους που όντως στήριξαν την απόφαση, γεγονός που καταδεικνύει και τις ανούσιες διαφορές μεταξύ τους.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης στην ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας εξέφρασε αυτήν ακριβώς τη θέση μας: να μην αλλάξει η κατανομή και κυρίως να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι στο ύψος των πραγματικών αναγκών τους. Κανένας Δήμος επαίτης. Όχι στην επιβάρυνση των δημοτών μας που στενάζουν από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης».

