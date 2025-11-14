Κ. Πελετίδης: «Να μιλήσει καθαρά ο πρωθυπουργός για το τρένο…»!
Ο δήμαρχος Πατρέων «ρίχει το γάντι» στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μίλησε αποκλειστικά στην «Π» για το τρένο και το προ ημερών ραντεβού του με τον Κώστα Κυρανάκη
«Πρέπει να βρεθεί λύση, αφήνοντας στην άκρη κομματικές αντιπαραθέσεις, ώστε να φτάσει το τρένο στην Πάτρα» είπε ο αν. υπουργός, ο οποίος και στις 4 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ στην Πάτρα, είχε πει…«πιθανότατα τον ερχόμενο μήνα θα έρθω πάλι στην Πάτρα για συζητήσεις με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τον δήμαρχο Πατρέων, με στόχο να αναζητηθεί και να συμφωνηθεί μια λύση κοινής αποδοχής για να φτάσει το τρένο στην Πάτρα».
Η είδηση, όμως, είναι ότι ο δήμαρχος Πατρέων για πρώτη φορά «πετάει το γάντι» στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας του να πάρει προσωπικά θέση για το θέμα και να πει «καθαρά και ξάστερα», όπως λέει ο κ. Πελετίδης, αν μπορεί ή όχι να προχωρήσει το πρότζεκτ της υπογειοποίησης της γραμμής μέχρι το νέο λιμάνι της Πάτρας!
«Περιμένουμε ν’ ακούσουμε
τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη»
«Ο πρωθυπουργός το εξήγγειλε προεκλογικά. Δεσμεύτηκε απέναντι στους Πατρινούς. Ο ίδιος. Και μάλιστα στην Πάτρα έγινε προβολή βίντεο, με σχεδιαγράμματα, με κάθε επισημότητα, για την υπογειοποίηση. Εάν έχει αλλάξει γνώμη ο κ. Μητσοτάκης ή έχει άλλη θέση πλέον, πρέπει να βγει ο ίδιος να το πει. Να μην κρύβεται και να βάζει μπροστά τον κάθε κύριο Κυρανάκη», ήταν η δήλωση του κ. Πελετίδη στην «Π».
Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος Πατρέων «έβγαλε» κι άλλη είδηση: πριν από δύο εβδομάδες περίπου, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Κώστα Κυρανάκη.
«Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να μου στέλνει μηνύματα. Θα μπορούσε, αν ήθελε, να μου πει ευθέως την πρότασή του τη μέρα που βρεθήκαμε στο γραφείο του. Αλλά να σας πω κάτι; Εδώ δεν τίθεται θέματα διαλόγου, όπως πάει να το εμφανίσει η κυβέρνηση. Να καθίσουμε, δηλαδή, όλοι μαζί σ’ ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε; Η κυβέρνηση εξήγγειλε ένα μεγάλο έργο για την Πάτρα, την έλευση της γραμμής υπογειοποιημένα. Εάν αδυνατεί να το τρέξει, οφείλει να το πει καθαρά και ξάστερα. Να το πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όμως. Και να πει ευθέως ότι προτείνει να περάσει επιφανειακά το τρένο από την πόλη. Ειδάλλως, τι να συζητήσουμε; Εμείς τον κ. Μητσοτάκη περιμένουμε ν’ ακούσουμε. Οταν ο κ. Κυρανάκης μου είπε στην προ ολίγου καιρού συνάντησή μας περί Ευρωπαϊκής Ενωσης ότι δεν δίνει λεφτά για το έργο, του απάντησα… να τα βρει η κυβέρνηση τότε τα λεφτά. Είναι ένα έργο που θα σημαδέψει για έναν αιώνα την πόλη, άρα πρέπει να γίνει υπογειοποιημένα για να μην καταστραφεί η Πάτρα. Εσείς θ’ αποφασίσετε, του είπα, το πώς: πάρτε, π.χ. μια φρεγάτα ή ένα αεροπλάνο λιγότερο, που λέει ο λόγος. Ή κόψτε για έναν χρόνο τα δωράκια στους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και εξοικονομήστε χρήματα. Ο κ. Κυρανάκης ζητάει διάλογο, αλλά προσχηματικά».
«Γιατί δεν λένε ευθέως τι προτείνουν;»
«Για να γίνω, λοιπόν, σαφέστατος: πρώτον, περιμένουμε από τον πρωθυπουργό να βγει και να πει, στην πόλη, όχι σ’ εμένα, αν ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησής του για υπογειοποίηση ή όχι. Δεύτερον, όταν λένε στην κυβέρνηση πως η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν χρηματοδοτεί το έργο, ουσιαστικά μας λένε να περάσει το τρένο επιφανειακά από την πόλη. Αλλά γιατί αυτό δεν το λένε ευθέως ως πρότασή τους και μιλάνε αόριστα για εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες επιχειρούν να περάσουν δήθεν μέσα από διάλογο της πόλης; Γιατί δεν λέει ευθέως ο κ. Κυρανάκης την πρότασή του για επιφανειακή διέλευση μέσα από τον αστικό ιστό και πετάει το μπαλάκι αλλού;
Εγώ ως δήμαρχος Πατρέων, εκφράζοντας τον πατραϊκό λαό, δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι που θα καταστρέψει την Πάτρα. Και μια επιφανειακή διέλευση της γραμμής, με τις βαριές κατασκευές που συνεπάγεται, θα κατέστρεφε την πόλη».
«Γιατί αλλού βρίσκουν λεφτά και στην Πάτρα όχι;»
«Αρα τους λέμε: να μιλάνε καθαρά. Να λένε ευθέως κι όχι πλαγίως αυτό που θέλουν. Κανείς δεν βυζαίνει το δάχτυλό του στην Πάτρα. Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βρει λεφτά για την υπογειοποίηση του τρένου, θα τα βρει. Μιλάμε για την 3η πόλη της Ελλάδας, για την οποία δεν έχουν κάνει τίποτα. Στην Κρήτη υπόσχονται τάχιστα να φτιάξουν νέο αυτοκινητόδρομο, με αερογέφυρες κ.λπ. Στη Θεσσαλονίκη φτιάχτηκε το μετρό, και καλώς φτιάχτηκε. Στην Αθήνα να γίνει επέκταση του μετρό, και καλώς θα γίνει. Αλλά την Πάτρα γιατί συνεχώς τη ρίχνουν; Γιατί δεν ιεραρχούν τις προτεραιότητες; Η Πάτρα περιμένει εδώ και χρόνια το τρένο. Γιατί πάλι μας ρίχνουν ως πόλη; Σε άλλες πόλεις η κυβέρνηση είναι γαλαντόμος και σ’ εμάς τίποτα; Τόσα αιτήματα έχουμε κάνει και κανένα δεν ικανοποιείται.
Απλώς περιμένουν κι ελπίζουν ότι κάποτε θα φύγει ο Πελετίδης και θα έρθει ένας άλλος δήμαρχος, γλυκός και ωραίος, που θα πει ναι σε όλα. Εμείς την πόλη θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα τη θυσιάσουμε επειδή δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει την υπογειοποίηση. Ας θυσιάσουν μια φορά τον κ. Λάτση, τον κ. Φουρλή, τον κ. Βασιλάκη, που τους δίνουν τόσα εκατομμύρια…».
Η προ ημερών επίσκεψη στο υπουργείο
Ο λόγος για τον οποίο επισκέφτηκε πριν 15 μέρες ο κ. Πελετίδης, μαζί με συνεργάτες του, τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κ. Κυρανάκη ήταν για να του ζητήσει, όπως είπε, ένα απαραίτητο έγγραφο για να προχωρήσει η μελέτη, εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, για τη διαμόρφωση του νέου παραλιακού μετώπου. Υπάρχει ένα κομμάτι στην παραλιακή (στο ύψος της Νόρμαν) που ανήκει στο Δημόσιο και ο κ. Πελετίδης ζήτησε από τον κ. Κυρανάκη ένα τυπικό χαρτί που θα επέτρεπε στη μελετητική εταιρεία να συμπεριλάβει στην έκθεσή της το συγκεκριμένο τμήμα απ’ το οποίο θα περάσει (θεωρητικά καθαρά) η νέα υπογειοποιημένη γραμμή. Δεν του ζήτησε, φυσικά, παραχώρηση του τμήματος, ούτε καν δέσμευση.
Το υπουργείο Μεταφορών, τελικά, δεν δέχθηκε να δώσει το έγγραφο στον Δήμο Πατρέων, ο οποίος θα βρει εναλλακτική λύση για τη σύνταξη της μελέτης, η οποία θα επικεντρωθεί στο σενάριο της υπογειοποιημένης διέλευσης.
Ως γνωστόν, αυτό το διάστημα συντάσσονται οι μελέτες για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας και η δημοτική αρχή χρειάζεται να συγκεντρώσει μια σειρά από απαντήσεις για «γκρίζα» σημεία σε όλη την έκταση.
