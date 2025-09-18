Peloponnisos FM 103,9: Ενημερωθείτε σε 60’’ με τα δελτία ειδήσεων κάθε ώρα

Ο Peloponnisos FM 103,9 φέρνει την ενημέρωση κοντά σας με δελτία ειδήσεων κάθε ώρα, συνδυάζοντας τα εθνικά νέα με την τοπική επικαιρότητα.

18 Σεπ. 2025 12:39
Pelop News

Συντονιστείτε στον Peloponnisos FM 103,9 και μείνετε διαρκώς ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα.

Από τις 07:00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, κάθε ώρα μεταδίδονται τα εθνικά δελτία ειδήσεων του Αθήνα 9.84. Παράλληλα, από τις 09:30 έως τις 13:30, η Έλενα Βασιλακοπούλου εκφωνεί τα τοπικά δελτία ειδήσεων, με όλα τα σημαντικά νέα από την Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, όπως τα καταγράφει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» και το pelop.gr.

Σε μόλις ένα λεπτό, οι ακροατές αποκτούν πλήρη εικόνα για τις εξελίξεις, χωρίς καθυστέρηση.
Peloponnisos FM 103,9: Ενημέρωση με υπογραφή και αξιοπιστία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
