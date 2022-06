Πελοπόννησος: Το μεγαλύτερο παράδοξο του ελληνικού Τουρισμού | 14 + 1 landmark projects για την τουριστική της ανάπτυξη

Η Πελοπόννησος αποτελεί το μεγαλύτερο παράδοξο του ελληνικού τουρισμού. Πρόκειται για μία περιφέρεια που έχει κυριολεκτικά τα πάντα: Πλούσια ιστορία και μυθολογία, εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, κορυφαία μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, ιστορικές μονές και μνημεία της ορθοδοξίας, επιβλητικά κάστρα, εκπληκτικό φυσικό τοπίο με τεράστια ποικιλομορφία, μικρά νησιά και κορυφαίες παραλίες, όμορφες και ιστορικές πόλεις, γραφικούς παραδοσιακούς οικισμούς, εντυπωσιακά σπήλαια, κορυφαία τεχνικά έργα, εμβληματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ήπιο κλίμα, ονομαστά τοπικά προϊόντα, πλούσια γαστρονομία, παράδοση και μουσική. Επιπλέον, αποτελεί την κοιτίδα των ολυμπιακών αγώνων, το κέντρο της ελληνικής επανάστασης, την πατρίδα των μεγαλύτερων ηρώων του 1821 και την έδρα της πρώτης πρωτεύουσας του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Διαθέτει λοιπόν τα πάντα και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό. Εκτός από τον τουρισμό. Πράγματι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις των τουριστικών εισπράξεων, με μόλις 417 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Βρίσκεται κάτω από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (440 εκατομμύρια ευρώ) και απέχει παρασάγγας από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3,6 δισ. ευρώ το 2019. Δικαιολογεί λοιπόν απόλυτα το χαρακτηρισμό του μεγαλύτερου παράδοξου του ελληνικού τουρισμού. Και παράλληλα συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε ενασχολούμενο με ζητήματα μεγάλων έργων, επενδύσεων, τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση όμως αποτελεί η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτού του παράδοξου φαινομένου. Πράγματι, είναι τέτοιος ο τουριστικός πλούτος αυτής της περιφέρειας, που οι προτάσεις μου για την τουριστική της ανάπτυξη θα μπορούσαν να υπερβούν ακόμα και τις 50, όταν σε αντίστοιχα άρθρα μου για άλλες περιφέρειες της χώρας σπανίως υπερβαίνουν τις 10. Για το λόγο αυτό, η αναφορά μου στην Πελοπόννησο διαχωρίζεται σε δύο άρθρα: Το πρώτο περιλαμβάνει προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου και τη βέλτιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων. Και το δεύτερο περιλαμβάνει προτάσεις ειδικά για την τουριστική προβολή της Πελοποννήσου, η οποία φαίνεται πως αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Στο παρόν άρθρο λοιπόν κατατίθενται ορισμένες προτάσεις και κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των μεγάλων τουριστικών δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου και προτείνονται 14 + 1 μεγάλα έργα και landmark projects, για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής:

1. Κατασκευή ενός μεγάλου περιφερειακού θεματικού πάρκου μυθολογίας και περιπέτειας, με αντικείμενο τον Ηρακλή και τους άθλους του (Hercules Adventure Park). Όπως ανέπτυξα σε παλαιότερο άρθρο μου, με τίτλο «Δρόμοι Ανάπτυξης – Θεματικά πάρκα – MythLand, AlexanderLand», πέρα από τα δύο θεματικά πάρκα εθνικής εμβέλειας, στην Αττική, με αντικείμενο την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία (MythLand) και στην Κεντρική Μακεδονία, με αντικείμενο το Μέγα Αλέξανδρο και την αρχαία Μακεδονία (AlexanderLand), θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και περιφερειακά θεματικά πάρκα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Σε άλλο άρθρο μου, με τίτλο «Κρήτη, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού αποτελεί ιδανική βάση για την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών projects», πρότεινα την Κρήτη ως τον ιδανικότερο προορισμό για τη δημιουργία του μεγαλύτερου περιφερειακού θεματικού πάρκου στην Ελλάδα (Labyrinth).

Εάν καλούμουν να επιλέξω έναν τουριστικό προορισμό για τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου περιφερειακού θεματικού πάρκου στη χώρα μας, αυτός θα ήταν δίχως αμφιβολία η Πελοπόννησος. Και θα είχε ως αντικείμενο τον πιο εμβληματικό και αναγνωρίσιμο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας: Tον Ηρακλή και τους 12 άθλους του. Πράγματι, η Πελοπόννησος είναι άμεσα συνδεδεμένη με το μύθο του Ηρακλή, καθώς ο βασιλιάς της Τίρυνθας, Ευρυσθέας, ήταν εκείνος που ανέθεσε στον Ηρακλή να πραγματοποιήσει τους 12 άθλους του. Εκ των οποίων μάλιστα οι έξι πρώτοι διαδραματίστηκαν στην Πελοπόννησο. Έτσι, λοιπόν, η Νεμέα (λιοντάρι της Νεμέας), η λίμνη Λέρνη (Λερναία Ύδρα), το όρος Ερύμανθος (Ερυμάνθιος κάπρος) και η λίμνη Στυμφαλία (Στυμφαλίδες όρνιθες), είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μύθο του Ηρακλή.

Επιπλέον, ο Ηρακλής αποτελεί και τον αγαπημένο ήρωα του Hollywood. Οι 12 άθλοι του έχουν γίνει αντικείμενο δεκάδων κινηματογραφικών παραγωγών, αλλά και τηλεοπτικών σειρών και ταινιών και σειρών κινουμένων σχεδίων. Σε πολλές χώρες έχουν γίνει ακόμα και παιδικά παιχνίδια, παραμύθια και video games. Και βεβαίως διδάσκονται στα δημοτικά σχολεία σχεδόν ολόκληρου του κόσμου. Ενώ, τα μυθικά πλάσματα που συνδέονται με τους άθλους του Ηρακλή (η Λερναία Ύδρα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, ο Κέρβερος με τα τρία κεφάλια, οι Αμαζόνες, ο ταύρος του Μίνωα που έβγαζε φλόγες από το στόμα του, ο τερατόμορφος βασιλιάς Γηρυόνης και ο σκύλος του ο Όρθος με τα δύο κεφάλια και την ουρά φιδιού κ.ά.) αποτελούν μερικές από τις πιο εμβληματικές και εντυπωσιακές μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Όλος αυτός ο μυθολογικός πλούτος της Πελοποννήσου, με την τεράστια αξία για την τουριστική προβολή της περιοχής, παραμένει σήμερα εντελώς ανεκμετάλλευτος.

Ο καλύτερος, λοιπόν, τρόπος για την αξιοποίηση του τεράστιου μυθολογικού πλούτου της Πελοποννήσου είναι η δημιουργία ενός μεγάλου περιφερειακού θεματικού πάρκου στο νομό Αργολίδας (όπου βρισκόταν η αρχαία Τίρυνθα), το οποίο θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Hercules Adventure Park». Ένα τέτοιο θεματικό πάρκο, που θα αποτελεί συνδυασμό, αφενός πάρκου ιστορικών και μυθολογικών στοιχείων και αφετέρου, πάρκου περιπέτειας (adventure park), στα πρότυπα π.χ. του πάρκου Xplor στο Μεξικό, δεν συνιστά ένα απλό θεματικό πάρκο που απευθύνεται στους κατοίκους και στο συνήθη τουρισμό της Πελοποννήσου, αλλά ένα θεματικό πάρκο που «παράγει» τουρισμό. Που δημιουργεί νέο τουριστικό προορισμό. Ένα θεματικό πάρκο που μπορεί να ενταχθεί στα προγράμματα και τα τουριστικά έντυπα των μεγάλων tour operators, να γίνει το νέο σημείο αναφοράς (landmark) της Πελοποννήσου και να προσελκύσει νέες τουριστικές ροές υψηλής ποιότητας. Που μπορεί ακόμα να δημιουργήσει και μία σειρά από διεθνείς αγώνες και διαγωνισμούς περιπέτειας και δύναμης, στηριζόμενους στους άθλους του Ηρακλή, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταστούν events παγκόσμιου ενδιαφέροντος και να προσελκύουν ετησίως μεγάλο αριθμό διαγωνιζόμενων και χιλιάδες λάτρεις της περιπέτειας από ολόκληρο τον κόσμο. Ένα θεματικό πάρκο, λοιπόν, που μπορούσε να προσδώσει τεράστια προστιθέμενη αξία στο τουριστικό brand name της Πελοποννήσου.

Εκτός από τον Ηρακλή, όμως, η Πελοπόννησος αποτελεί και σκηνικό των Ομηρικών επών και ιδίως της Ιλιάδας. Πράγματι, στην Πύλο, τις Μυκήνες και τη Λακωνία βρίσκονταν τα παλάτια του Νέστορα, του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου, από όπου ο Πάρις έκλεψε την ωραία Ελένη, σύζυγο του βασιλιά Μενέλαου, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Τρωικού πολέμου. Θα μπορούσε λοιπόν εντός του προτεινόμενου θεματικού πάρκου για τον Ηρακλή να δημιουργηθεί και μία αυτοτελής πτέρυγα ή ένα δεύτερο μικρότερο πάρκο με ξεχωριστό εισιτήριο, το οποίο θα είχε ως αντικείμενο την Ιλιάδα και τον Τρωικό πόλεμο. Ένα ακόμη αναξιοποίητο μυθολογικό brand για την Πελοπόννησο, το οποίο θα μπορούσε μετατρέψει την περιοχή σε τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας.

Θα κλείσω τη συγκριμένη πρόταση, για την αξιοποίηση του μυθολογικού πλούτου της Πελοποννήσου, παραθέτοντας απλά το εισαγωγικό κείμενο του τουριστικού οδηγού του Lonely Planet για την Πελοπόννησο: «The Peloponnese is the stuff of legends. Literally. It is here that Hercules fought the Nemean lion and gods walked the earth, meddling in mortal affairs; it’s from here that Paris of Troy eloped with Helen».

Πιστεύω πως δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα παραπάνω.

2 . Κατασκευή ενός μεγάλου περιφερειακού θεματικού πάρκου με αντικείμενο την αρχαία Σπάρτη (Sparta War Park). Η αρχαία Σπάρτη είναι διάσημη παγκοσμίως για τη στρατιωτική δύναμη και την πολεμική της ισχύ. Οι Σπαρτιάτες πολεμιστές αποτελούν την πιο εμβληματική, ισχυρή και αναγνωρίσιμη στρατιωτική δύναμη στην παγκόσμια ιστορία. Έχουν δώσει το όνομά τους σε στρατιωτικές σχολές και σε επίλεκτες μονάδες των ισχυρότερων στρατών του κόσμου, όπως π.χ. η περίφημη «Task Force Spartan» του αμερικανικού στρατού. Επιπλέον, η αρχαία Σπάρτη, ο βασιλιάς Λεωνίδας, οι 300 Σπαρτιάτες και η μάχη των Θερμοπυλών, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών του Hollywood, όπως η δημοφιλής ταινία «300», με την εμβληματική σκηνή, όπου ο βασιλιάς Λεωνίδας φωνάζει τη διάσημη ατάκα «This is Sparta». Έχουν γίνει ακόμα και τηλεοπτικές σειρές, παιχνίδια παντός είδους, παραμύθια και video games σε όλο τον κόσμο. Ενώ τα εμβλήματα της αρχαίας Σπάρτης, τα όπλα των Σπαρτιατών πολεμιστών (ιδίως η ασπίδα και η περικεφαλαία), αλλά και οι εμβληματικές φράσεις «Μολών λαβέ» και «Ή ταν ή επί τας», χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ως σύμβολα δύναμης και πολεμικής ισχύος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σπαρτιατική ασπίδα με το σήμα «Λ» και την επιγραφή «Μολών Λαβέ», η οποία επελέγη ως έμβλημα της σειράς 300 των περίφημων «βατραχιών» του αμερικανικού ναυτικού (US Navy Seals).

Η αρχαία Σπάρτη λοιπόν είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως. Αναφέρω ως παράδειγμα τον τουριστικό οδηγό του National Geographic για την Πελοπόννησο, ο οποίος ξεκινά με αναφορά στους Σπαρτιάτες πολεμιστές της ταινίας «300». Αποτελεί επομένως το κατάλληλο υπόβαθρο για τη δημιουργία ενός δεύτερου μεγάλου περιφερειακού θεματικού πάρκου στην Πελοπόννησο, στο νομό Λακωνίας, κοντά στην πόλη της Σπάρτης, το οποίο θα έχει ως αντικείμενο την αρχαία Σπάρτη και τους Σπαρτιάτες πολεμιστές. Ένα πάρκο που θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Sparta War Park», «Sparta 300», «Sparta», «This is Sparta» ή κάτι αντίστοιχο. Θα αναρωτηθεί βέβαια κανείς, κι άλλο θεματικό πάρκο; Η απάντηση είναι, γιατί όχι;

Για παράδειγμα, η Κωνσταντινούπολη διαθέτει πάνω από δέκα μικρότερα ή μεγαλύτερα θεματικά πάρκα, χωρίς να έχει κανένα αντίστοιχο ιστορικό και μυθολογικό υπόβαθρο. Γιατί λοιπόν η Πελοπόννησος, με τον τεράστιο ιστορικό και μυθολογικό πλούτο που διαθέτει, να μην μπορεί να υποστηρίξει τα δύο προτεινόμενα θεματικά πάρκα;

Οι δυνατότητες ενός θεματικού πάρκου για την αρχαία Σπάρτη είναι πραγματικά ανεξάντλητες. Πέρα από τα προφανή βασικά τμήματα και εκθέματα, θα μπορούσε επιπλέον να περιλαμβάνει και τμήματα εκμάθησης πολεμικών τεχνών (αρχαίων και σύγχρονων) ή ακόμη και μία διεθνή στρατιωτική ακαδημία (Spartan Military Academy). Επίσης, ομαδικά πολεμικά παιχνίδια και παιχνίδια δράσης παντός είδους, για μικρούς και μεγάλους, όπως π.χ. παιχνίδια paintball με διάφορες πίστες ή πολεμικά παιχνίδια virtual reality. Αλλά και τα ιδιαίτερα δημοφιλή στο εξωτερικό shooting parks, όπου οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιήσουν βολές με διάφορα όπλα, έναντι ενός ιδιαίτερα υψηλού τιμήματος. Θα μπορούσε, επίσης, να περιλαμβάνει και ένα μεγάλο κατάστημα δώρων (gift shop), στο οποίο θα πωλείται κάθε είδους αντικείμενο και σουβενίρ που συνδέεται με την αρχαία Σπάρτη, τους Σπαρτιάτες πολεμιστές, τον πολεμικό εξοπλισμό και τα εμβλήματά τους. Από αναμνηστικά μπλουζάκια και παιχνίδια μέχρι και απομιμήσεις πολεμικών όπλων.

Τέλος, θα μπορούσε να δημιουργήσει και μία σειρά από διεθνείς αγώνες και διαγωνισμούς πολεμικών παιχνιδιών, στρατηγικής και δύναμης, όπως π.χ. προσομοίωση ιστορικών μαχών της αρχαίας Ελλάδας, τουρνουά πολεμικών video games, eSports κ.ά. Οι αγώνες αυτοί θα μπορούσαν να προσελκύουν ετησίως χιλιάδες λάτρεις του είδους, καθώς και θεατές από ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας έτσι μία σταθερή ροή τουριστών στην Πελοπόννησο 365 ημέρες το χρόνο.

Του Ιωάννη Γκιτσάκη