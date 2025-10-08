Πεντάλοφο Μεσολογγίου: Πυροβολισμοί σε μηχάνημα εκσκαφής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ σοβαρό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες (7/10/2025) στον Πεντάλοφο Μεσολογγίου, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον μηχανήματος έργου που ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το μηχάνημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο και εκτός λειτουργίας, είχε μεταφερθεί στο σημείο ενόψει έργων που επρόκειτο να ξεκινήσουν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στο παρμπρίζ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς πρόκειται για ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και δημιουργεί ερωτήματα για τα κίνητρα των δραστών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, επιβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε μήνυση κατ’ αγνώστων, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «απαράδεκτη πράξη βανδαλισμού που δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο, με στόχο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να διαλευκανθούν τα κίνητρά τους. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες που γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

