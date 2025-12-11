Πέντε χρόνια κάθειρξη για το τροχαίο στη Λάρισα το 2021 με θύμα 18χρονη, τη σκότωσε ο ξάδερφός της, ΦΩΤΟ

Το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας επέβαλε ποινή κάθειρξης πέντε ετών στον οδηγό που ενεπλάκη στο τραγικό τροχαίο της 10ης Νοεμβρίου 2021, το οποίο στοίχισε τη ζωή της 18χρονης ξαδέρφης του Μαρίας Μποτάκη και προκάλεσε τον τραυματισμό μιας ακόμη νεαρής επιβάτιδας.

Καβάλα: Ένταση με αγρότες να διαμαρτύρονται στην Αντιπεριφέρεια, έριξαν άχυρα, γάλα, ντομάτες και σταφύλια

Το δυστύχημα όπως είχε γίνει γνωστό είχε σημειωθεί στις 06.30 τα ξημερώματα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος του 2ου Λυκείου Λάρισας, τον Νοέμβριο 2021.Στο όχημα βρίσκονταν συνολικά πέντε νέοι άνθρωποι όταν ο οδηγός επιχείρησε να προσπεράσει άλλο όχημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε στηθαίο. Η 18χρονη ξαδέλφη του κατηγορούμενου υπέκυψε στα τραύματα της ενώ ακόμα μια κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά.



Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης αποκαλύφθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κινείτο με ταχύτητα σημαντικά υψηλότερη του επιτρεπόμενου ορίου των 50χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Με βάση τα ευρήματα παραπέμφθηκε σε δίκη για επικίνδυνη οδήγηση, πράξη που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη και οδήγησε στο θάνατο άλλου προσώπου.

Η δικάσιμος διεξήχθη σε φορτισμένο κλίμα με την οικογένεια της άτυχης Μαρίας να ζητά την τιμωρία του κατηγορούμενου. Ενώ ο κατηγορούμενος και ξάδερφος της Μαρίας μαζί με την οικογένειά του δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο ώστε να αποφευχθούν οι μεταξύ τους εντάσεις.

Στην αγόρευση του ο εισαγγελέας τόνισε ότι όλα τα στοιχεία της δικογραφίας επιβεβαιώνουν την τέλεση του αδικήματος της επικίνδυνης οδήγησης. Αναφέρθηκε στον λανθασμένο ελιγμό της προσπέρασης, στη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που βρέθηκε στον οργανισμό του κατηγορούμενου και στην ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπτό όριο. Υπογράμμισε επίσης την πραγματογνωμοσύνη και τη μαρτυρία της τραυματισμένης κοπέλας, η οποία δήλωσε πως οι επιβάτες ζητούσαν από τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα ενώ κλείνοντας ζήτησε την ενοχή του οδηγού.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον οδηγό απορρίπτοντας αίτημα για αναγνώριση επιπλέον ελαφρυντικών και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Υπενθυμίζεται ότι στο πρωτόδικο δικαστήριο είχε γίνει δεκτό το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



