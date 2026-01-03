Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μισή ώρα μετά την έναρξη της αναμέτρησης, έξω από πύλη του γηπέδου, περίπου 50 άτομα κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και επιτέθηκαν με πέτρες, προκειμένου να διασπάσουν τον φραγμό και να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς έλεγχο.

03 Ιαν. 2026 19:49
Pelop News

Σε πέντε συλλήψεις για επίθεση εναντίον αστυνομικών δυνάμεων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, βραδινές ώρες χθες, 2 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΠΑΟ – Ολυμπιακού, στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μισή ώρα μετά την έναρξη της αναμέτρησης, έξω από πύλη του γηπέδου, περίπου 50 άτομα κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και επιτέθηκαν με πέτρες, προκειμένου να διασπάσουν τον φραγμό και να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της επίθεσης παρασχέθηκε συνδρομή και από άλλη διμοιρία, η οποία επίσης δέχτηκε επιθέσεις με πέτρες. Στη συνέχεια, με τακτικές κινήσεις οι αστυνομικοί απώθησαν τον κύριο όγκο των επιτιθέμενων ατόμων, ενώ οι επιθέσεις συνεχίστηκαν από μικρές, πλέον, ομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν πέντε άτομα, ενώ από τις επιθέσεις δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός αστυνομικού ή τρίτου προσώπου, ούτε φθορές σε δημόσια υλικά ή ιδιωτική περιουσία.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζεται.

