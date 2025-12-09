Πέντε συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας, που εκτελέστηκε εν ψυχρώ 1/11/2025, σε εξοχική κατοικία στο Επτάλοφο κοντά στην Αράχωβα, είχε γίνει στόχος και τον περασμένο Μάϊο.

Τότε, ο πάλαι ποτέ κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, είχε σωθεί από τα πυρά των Καλάσνικοφ χάρη στην βαριά θωράκιση της Mercedes που οδηγούσε.

Για την απόπειρα δολοφονίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών προχώρησαν σε τουλάχιστον 5 συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες είναι κατά βάση υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πολεμικά τυφέκια Καλάσνικοφ, πιστόλια και ναρκωτικά.

Τέλος, για την απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται και ακόμη ένα άτομο που είναι ήδη έγκλειστος για άλλη υπόθεση.

