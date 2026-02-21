Πένθος στα Κρέστενα Ηλείας: Ακυρώνεται το καρναβάλι μετά τον θάνατο 45χρονου

Βαρύ είναι το κλίμα στα Κρέστενα της Ηλείας, καθώς ο θάνατος ενός 45χρονου κατοίκου οδήγησε στην ακύρωση του 31ου Κρεστενέικου Καρναβαλιού, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη μάχη με σοβαρή ασθένεια, γεγονός που προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το πένθος της περιοχής όσο και τις δυσκολίες που είχαν ήδη δημιουργηθεί από τις πρόσφατες κακοκαιρίες, ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αποφάσισε τελικά να μην πραγματοποιηθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο δήμος επισημαίνει ότι υπήρχε ήδη προβληματισμός για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων λόγω των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, ενώ ο θάνατος του 45χρονου αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την οριστική ακύρωση.

Η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του εκλιπόντος αλλά και προς την τοπική κοινωνία, η οποία αυτές τις ημέρες πενθεί έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα.

Πηγή: patrisnews.com

