Πένθος στα Κρέστενα Ηλείας: Ακυρώνεται το καρναβάλι μετά τον θάνατο 45χρονου

Η τοπική κοινωνία στα Κρέστενα Ηλείας βιώνει έντονη συγκίνηση μετά την απώλεια 45χρονου δημότη, με τον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων να αποφασίζει την ακύρωση των προγραμματισμένων καρναβαλικών εκδηλώσεων ως ένδειξη σεβασμού.

Πένθος στα Κρέστενα Ηλείας: Ακυρώνεται το καρναβάλι μετά τον θάνατο 45χρονου
21 Φεβ. 2026 12:12
Pelop News

Βαρύ είναι το κλίμα στα Κρέστενα της Ηλείας, καθώς ο θάνατος ενός 45χρονου κατοίκου οδήγησε στην ακύρωση του 31ου Κρεστενέικου Καρναβαλιού, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη μάχη με σοβαρή ασθένεια, γεγονός που προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το πένθος της περιοχής όσο και τις δυσκολίες που είχαν ήδη δημιουργηθεί από τις πρόσφατες κακοκαιρίες, ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αποφάσισε τελικά να μην πραγματοποιηθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο δήμος επισημαίνει ότι υπήρχε ήδη προβληματισμός για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων λόγω των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, ενώ ο θάνατος του 45χρονου αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την οριστική ακύρωση.

Η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του εκλιπόντος αλλά και προς την τοπική κοινωνία, η οποία αυτές τις ημέρες πενθεί έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:24 Καταδίωξη στη Λέρο: Προσάραξη ταχυπλόου με 28 αλλοδαπούς – Σύλληψη φερόμενου διακινητή
12:12 Πένθος στα Κρέστενα Ηλείας: Ακυρώνεται το καρναβάλι μετά τον θάνατο 45χρονου
12:08 Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές σε σπίτια – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα
12:00 Πάτρα: Ετσι δρούσε το κύκλωμα του παράνομου στοιχηματισμού – Και «στρατολόγηση» προσώπων
11:40 Η Παναχαϊκή με σοβαρότητα για το “2” στο Γύθειο
11:36 Πάτρα: Συνεχίζεται η αγωνία για τον 44χρονο ψαρά – Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες στον Γλαύκο
11:24 Δολοφονία ισοβίτη στον Δομοκό: «Τυφλό» σημείο, τρεις σφαίρες στο κεφάλι και κρίσιμα ερωτήματα
11:12 Υπόθεση Αμαλιάδας: Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη – «Δικαίωση» λέει ο πατέρας
11:02 Τελετή Λήξης: Όλα οδηγούν στον Μώλο – Η μεγάλη νύχτα που σφραγίζει το Πατρινό Καρναβάλι 2026
11:00 Κατάκολο: Σε τροχιά άμεσης θραύσης ο επικίνδυνος βράχος – Αυτοψία Λέκκα και σχέδιο παρέμβασης
10:48 «Βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή: Δήλωση πρέσβη των ΗΠΑ προκαλεί αντιδράσεις
10:36 Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Κλειδώνει» το κέντρο, πού απαγορεύεται η στάθμευση και πότε κόβεται η κυκλοφορία
10:24 Πώς θα κινηθείς στο Πατρινό Καρναβάλι: Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, ποιες γραμμές λειτουργούν 24 ώρες
10:12 ΗΠΑ–Ιράν στο όριο: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια, αναμένεται η απόφαση Τραμπ
10:00 Πέντε εκπρόσωποι του πολιτισμού στην «Π»: Μνήμες και σκέψεις Καρναβαλιού-Ταξίδι στη χρόνο με «εισιτήριο» φωτογραφίες
9:43 Αίγιο: Άνοιξε πυρ από σπίτι σε βάρος τριών νεαρών – Στο νοσοκομείο οι τραυματίες
9:36 Στα χέρια του ΥΠΠΟ η συλλογή Χόιερ: Συμφωνία περίπου 100.000 ευρώ για τα ιστορικά ντοκουμέντα της Κατοχής
9:24 Κρήτη: Πέντε οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο των Καλών Λιμένων – Τουλάχιστον 20 οι αγνοούμενοι ΝΕΟΤΕΡΑ
9:19 Άγριος ξυλοδαρμός στο κέντρο της Πάτρας: Άνδρας στο έδαφος με τραύμα στο κεφάλι
9:12 Κακοκαιρία στη Λήμνο: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Μύρινα και μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ