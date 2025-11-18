Πένθος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη – «Έσβησε» η Μανουέλα, σύντροφος ζωής του Νίκου Βαρδινογιάννη

Η Μανουέλα Βαρδινογιάννη έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, σκορπίζοντας συγκίνηση στον επιχειρηματικό και κοινωνικό κόσμο της χώρας. Υπήρξε σύζυγος του Νίκου Βαρδινογιάννη, ιδρυτή του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου, ο οποίος είχε φύγει πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, στις 2 Ιουλίου 1973.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά — την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο — συνεχίζοντας τη μεγάλη οικογενειακή παράδοση των Βαρδινογιάννηδων, που σημάδεψε επί δεκαετίες την ελληνική επιχειρηματική ιστορία.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, στράφηκε στις επιχειρήσεις μετά την αποστράτευσή του, θέτοντας τα θεμέλια για αυτό που αργότερα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους των Βαλκανίων. Στη δεκαετία του ’60 απέκτησε τεράστια οικονομική δύναμη, ενώ το 1970 ίδρυσε τη Motor Oil, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ενέργειας.

Η Μανουέλα Βαρδινογιάννη στάθηκε πάντα διακριτικά στο πλευρό της οικογένειας, με αξιοπρέπεια και σεμνότητα, αφήνοντας πίσω της μια σιωπηλή, αλλά βαθιά παρακαταθήκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



