Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του

Τραγωδία το πρωί της Κυριακής στο Παρθένι Αρκαδίας όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο, 50 ετών, που ήταν εν ενεργεία διασώστης του ΕΚΑΒ, γεγονός που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο συγκλονιστικό για τους οικείους του αλλά και για τους συνεργάτες του που κλήθηκαν να διαχειριστούν το μοιραίο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα arcadiaportal.gr, ο 50χρονος άνδρας βρισκόταν στον χώρο για να φροντίσει τις γεωργικές του εκτάσεις, χρησιμοποιώντας το τρακτέρ του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, το γεωργικό μηχάνημα ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί από κάτω και να καταπλακωθεί. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται να ήταν ακαριαίος, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για τη διάσωσή του.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, σήμανε άμεσος συναγερμός στις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας, καθώς και συνάδελφοι του θύματος από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι, παρά το προσωπικό σοκ που υπέστησαν βλέποντας τον δικό τους άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση, κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις επείγουσες ενέργειες των διασωστών στο σημείο του ατυχήματος, δεν κατέστη δυνατόν να αναστρέψουν την τραγική κατάσταση, καθώς ο άνδρας είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

