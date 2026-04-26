Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του

Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα

26 Απρ. 2026 16:02
Pelop News

Τραγωδία το πρωί της Κυριακής στο Παρθένι Αρκαδίας όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο, 50 ετών, που ήταν εν ενεργεία διασώστης του ΕΚΑΒ, γεγονός που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο συγκλονιστικό για τους οικείους του αλλά και για τους συνεργάτες του που κλήθηκαν να διαχειριστούν το μοιραίο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα arcadiaportal.gr, ο 50χρονος άνδρας βρισκόταν στον χώρο για να φροντίσει τις γεωργικές του εκτάσεις, χρησιμοποιώντας το τρακτέρ του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, το γεωργικό μηχάνημα ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί από κάτω και να καταπλακωθεί. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται να ήταν ακαριαίος, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για τη διάσωσή του.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, σήμανε άμεσος συναγερμός στις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας, καθώς και συνάδελφοι του θύματος από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι, παρά το προσωπικό σοκ που υπέστησαν βλέποντας τον δικό τους άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση, κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις επείγουσες ενέργειες των διασωστών στο σημείο του ατυχήματος, δεν κατέστη δυνατόν να αναστρέψουν την τραγική κατάσταση, καθώς ο άνδρας είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα
17:14 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!
17:05 Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!
16:59 Βανδάλισαν την προτομή του δολοφονημένου αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη
16:55 O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ
16:36 Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;
16:28 Θρήνος στην Κατούνα για το θάνατο 42χρονης γυναίκας
16:20 Εγραψε ιστορία ο Σεμπάστιαν Σάουε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
16:13 Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A
16:11 Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ
16:02 Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
15:53 Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
15:50 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν
15:43 Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου
15:34 Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
15:08 Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
15:07 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
15:03 Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen
14:51 ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
14:42 Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός…
