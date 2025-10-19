Πεπτικό: Το υλικό που βάζουν οι γαστρεντερολόγοι στον καφέ τους για το καλό του εντέρου

Ο καφές είναι ήδη επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ευνοεί τη λειτουργία του εντέρου, καθώς είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά.

19 Οκτ. 2025 20:45
Pelop News

Μια γερή και αντιοξειδωτική δόση ενέργειας, για να ξεκινήσει θετικά η μέρα, αποζητούν όσοι δεν μπορούν πλέον να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς μια γουλιά καφέ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον συνδυάζουν με γάλα, για να αποφύγουν τη ζάχαρη και να απαλύνουν την πικρή γεύση. Είχατε σκεφτεί, όμως, να τον δοκιμάσετε με μερικές κουταλιές κακάο;

Ο καφές είναι ήδη επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ευνοεί τη λειτουργία του εντέρου, καθώς είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά. «Οι πολυφαινόλες του καφέ μπορούν να τροφοδοτήσουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, προωθώντας την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα και περιορίζοντας τη δράση των βλαβερών βακτηρίων» σημειώνει ο δρ Joseph Salhab, γαστρεντερολόγος. Όταν μάλιστα συνδυάζεται με το κακάο, η αντιοξειδωτική δράση πολλαπλασιάζεται, καθώς και το κακάο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες.

Το οξειδωτικό στρες και οι ανισορροπίες στο μικροβίωμα του εντέρου θεωρούνται βασικοί παράγοντες σε γαστρεντερικές παθήσεις όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, που προκαλεί συμπτώματα, όπως διάρροια, πόνο στο στομάχι, αιματηρά κόπρανα, απώλεια βάρους και κόπωση, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Antioxidants‌, οι πολυφαινόλες μπορούν να μετριάσουν το οξειδωτικό στρες, να προωθήσουν τη βακτηριακή ποικιλομορφία στο έντερο και να βελτιώσουν τις ανοσολογικές αντιδράσεις του οργανισμού.

Μια άλλη σημαντική ιδιότητα του καφέ με κακάο που βοηθά στη λειτουργία του εντέρου είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Μια κουταλιά της σούπας κακάο σε σκόνη περιέχει 2 γραμμάρια φυτικών ινών, καλύπτοντας ένα μέρος του στόχου των 25 έως 38 γραμμαρίων φυτικών ινών την ημέρα, προσθέτοντας μια ή δύο κουταλιές της σούπας κακάο στο πρωινό φλιτζάνι καφέ.

Άλλωστε, ο πεπτικός σωλήνας χρειάζεται φυτικές ίνες για να διατηρήσει υγιές το μικροβίωμα του εντέρου, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Microorganisms.

«Τα ωφέλιμα βακτήρια ζυμώνουν τις πρεβιοτικές ίνες για να παράγουν λιπαρά οξέα μικρής αλυσίδας (SCFAs), τα οποία έχουν επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση μιας ισορροπημένης ανοσολογικής απόκρισης στο έντερο» συμπληρώνει η γαστρεντερολόγος δρ Sarah Robbins.
