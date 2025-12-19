Πέρασε από τη Βουλή η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – Εγκρίθηκε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του με 159 ψήφους «υπέρ» και 129 «κατά», έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ υπερψηφίστηκαν και οι τροπολογίες που το συνόδευαν.

Σημαντική ήταν και η έγκριση της τροπολογίας που αφορά ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία συγκέντρωσε 163 ψήφους «υπέρ» έναντι 126 «κατά».

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίστηκε τροπολογία που περιλαμβάνει διατάξεις για αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και την καταβολή ανταμοιβής επίτευξης στόχων στο προσωπικό κρίσιμων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη τροπολογία ψηφίστηκε με 234 ψήφους «υπέρ», 43 «κατά» και 12 «παρών».

Επιπλέον, εγκρίθηκε τροπολογία που προβλέπει παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων, νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΔΥ για το 2023, ρυθμίσεις για την παραμονή προσωπικού σε κρίσιμες θέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ και στο ΟΑΚΑ, καθώς και διατάξεις για τη δευτερογενή εκχώρηση κωδικού του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην ΑΑΔΕ. Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε με 187 ψήφους «υπέρ», 24 «κατά» και 78 «παρών».

Η ψήφιση του νομοσχεδίου ανοίγει πλέον τον δρόμο για την υλοποίηση των νέων ρυθμίσεων, με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ να αποτελεί μία από τις πλέον κομβικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων.

