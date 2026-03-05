«Πέρασε» η επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εκλογές

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο του Απόδημου Ελληνισμού, εγκρίθηκε στη Βουλή, την Τετάρτη 4/03/2026 καθώς συγκέντρωσε την πλειοψηφία 201 βουλευτών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις προσεχείς εκλογές.

Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν στις ερχόμενες εκλογές επιστολικά. Στον φάκελο θα βάζουν χωρίς σταυρό μόνο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος της επιλογής τους, όπως έκαναν και στις εκλογές του 2023 συμμετέχοντας από τα εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί στα κατά τόπους προξενεία.

Τα κόμματα από την πλευρά τους θα έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν σε μια από τις 3 πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας τουλάχιστον έναν υποψήφιο από τον απόδημο ελληνισμό. Οι ψήφοι εξωτερικού θα προσμετρώνται στο συνολικό αποτέλεσμα της επικράτειας προκειμένου να υπολογιστεί το τελικό αποτέλεσμα και η κατανομή των εδρών. Με τον ίδιο τρόπο θα διεξαχθούν και ενδεχόμενες άμεσες επαναληπτικές εκλογές.

Αντίθετα οι διατάξεις που αφορούν στη δημιουργία της εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύσουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές, ούτε και αν υπάρξουν επαναληπτικές με λίστες υποψηφίων, αλλά σε εκείνες που θα διεξαχθούν και πάλι με σταυρό προτίμησης.

Για παράδειγμα αν οι εθνικές εκλογές γίνουν Μάρτιο του 2027, η εκλογική περιφέρεια θα ισχύσει από τις εκλογές που θα διεξαχθούν μετά τον Σεπτέμβριο του 2028

Πώς ψήφισαν τα κόμματα στη Βουλή

Τα άρθρα συγκέντρωσαν ψήφους από 201 έως 207 βουλευτές.

Η ψηφοφορία στη Βουλή έλαβε ιστορικά χαρακτηριστικά, καθώς συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα 200 ψήφοι, προκειμένου να ισχύσει η δυνατότητα των αποδήμων να ψηφίζουν επιστολικά στις εθνικές εκλογές.

Τις διατάξεις υπερψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές, ανάμεσα στους οποίους και ο Αντώνης Σαμαράς. «Ναι» είπαν, επίσης, οι κ.κ. Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Ραλία Χρηστίδου, Θεοδώρα Τζάκρη, Μπουρχάν Μπουράν, Γιώργος Ασπιώτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Αθηνά Λινού, Αποστολάκης, Μιχάλης Χουρδάκης, Κωνσταντίνος Φλώρος και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Μόνο ένα άρθρο ψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



