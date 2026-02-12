Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση

Επίθεση συνδέεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου. Ο δράστης φέρεται να έχει σχέση με πρόσωπο της νύχτας.

Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια... κατάθεση Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής
12 Φεβ. 2026 11:04
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, μετά από καταγγελία 22χρονου φοιτητή για εισβολή στο σπίτι του και απειλή με όπλο. Η υπόθεση, που ερευνήθηκε τις τελευταίες ημέρες από τους αστυνομικούς, έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να έχει σχέση με πρόσωπο της νύχτας της Πάτρας.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 22χρονος, το περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγες μέρες. Οπως ανέφερε στους αστυνομικούς, ο 24χρονος μπήκε στο σπίτι όπου διαμένει και, κρατώντας πιστόλι, τον απείλησε για τη ζωή του. Στη συνέχεια ακολούθησε έντονη συμπλοκή μεταξύ των δύο νεαρών. Πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, ο 24χρονος φέρεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Από την πρώτη στιγμή η Ασφάλεια Πατρών σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου και ξεκίνησε αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Κατά πληροφορίες, το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου, ώστε να καταθέσει ψευδώς σε περίπτωση που κληθεί από τις Αρχές για υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο 24χρονος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φοιτητής δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να αλλοιώσει την κατάθεσή του, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή, παράνομη βία, σωματικές βλάβες, εξύβριση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο της προανάκρισης. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να ξεκαθαριστεί πλήρως το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες, ενώ εξετάζεται αν προκύπτουν και άλλες εμπλοκές ή προεκτάσεις από τη συγκεκριμένη καταγγελία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ