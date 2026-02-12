Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση
Επίθεση συνδέεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου. Ο δράστης φέρεται να έχει σχέση με πρόσωπο της νύχτας.
Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, μετά από καταγγελία 22χρονου φοιτητή για εισβολή στο σπίτι του και απειλή με όπλο. Η υπόθεση, που ερευνήθηκε τις τελευταίες ημέρες από τους αστυνομικούς, έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να έχει σχέση με πρόσωπο της νύχτας της Πάτρας.
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 22χρονος, το περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγες μέρες. Οπως ανέφερε στους αστυνομικούς, ο 24χρονος μπήκε στο σπίτι όπου διαμένει και, κρατώντας πιστόλι, τον απείλησε για τη ζωή του. Στη συνέχεια ακολούθησε έντονη συμπλοκή μεταξύ των δύο νεαρών. Πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, ο 24χρονος φέρεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.
Από την πρώτη στιγμή η Ασφάλεια Πατρών σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου και ξεκίνησε αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Κατά πληροφορίες, το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου, ώστε να καταθέσει ψευδώς σε περίπτωση που κληθεί από τις Αρχές για υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο 24χρονος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φοιτητής δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να αλλοιώσει την κατάθεσή του, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.
Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή, παράνομη βία, σωματικές βλάβες, εξύβριση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο της προανάκρισης. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να ξεκαθαριστεί πλήρως το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες, ενώ εξετάζεται αν προκύπτουν και άλλες εμπλοκές ή προεκτάσεις από τη συγκεκριμένη καταγγελία.
