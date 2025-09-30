Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων για το Έργο DigiWest

Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

30 Σεπ. 2025 19:23
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στη δημοσίευση του Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων για το Έργο DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα του Έργου DigiWest για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην περιοχή.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 573 αιτήσεις από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από τις οποίες – σύμφωνα με τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων – 479 κρίθηκαν επιτυχούσες και 94 απορριφθείσες.

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμά της, μέσα από τη δημοσιευμένη λίστα, διαθέσιμη τόσο στον επίσημο ιστότοπο του Έργου (www.digiwest-pde.gr), με τη χρήση του αντίστοιχου κωδικού αίτησης. Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω email, ενώ όσες δεν επιλέχθηκαν θα ενημερωθούν αναλυτικά και για τους λόγους απόρριψης.

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από Τετάρτη 1 Οκτωβρίου (00:01) έως και Τρίτη 7 Οκτωβρίου (23:59), αποκλειστικά μέσω email στη διεύθυνση info@digiwest-pde.gr .
Το DigiWest δεν είναι απλώς μια δράση στήριξης, αλλά ένας στρατηγικός κόμβος που φιλοδοξεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Ελλάδας.

Με εργαλεία, συμβουλευτική και εκπαίδευση, δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν το αποφασιστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να σταθούν με αξιώσεις στο νέο περιβάλλον της αγοράς. Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής όχι μόνο αναγνωρίζουν την αξία της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και είναι έτοιμες να την υλοποιήσουν με τη στήριξη του DigiWest.

Το έργο «DigiWest –Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
