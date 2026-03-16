Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας για τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου

16 Μαρ. 2026 19:21
Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, συνάντηση σχετικά με τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτές ορίζονται από τα Διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία, που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2025 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τη συνάντηση πραγματοποίησε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και συμμετείχαν τα στελέχη όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και της εταιρείας που υλοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο.

Ο κ. Μπονάνος τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου των εσωτερικών ελεγκτών οι οποίοι λειτουργούν ως ασπίδες της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της συμμόρφωσης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της διαφάνειας, και στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας της περιφέρειας . Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ασπίδα για την πρόληψη και αποφυγή πιθανών λαθών στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τους υπαλλήλους , οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ως συμπαραστάτη τον εσωτερικό έλεγχο στην καθημερινότητά τους , κατέληξε .

Ο υπεύθυνος της εταιρείας που διενεργεί τον εσωτερικό έλεγχο στην Περιφέρεια Ανδρέας Ροδάκος, μεταξύ των άλλων ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία που έχει με όλους τους υπαλλήλους , οι οποίοι επιτελούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το δύσκολο έργο που του έχει ανατεθεί και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί και φέτος με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζει η Περιφέρεια.

