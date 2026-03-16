Ο Αραξος στο επίκεντρο ερώτησης του ΚΚΕ – Το δημοσίευμα της «Π» για μετασταθμεύσεις πυρηνικών μαχητικών

Ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Αμυνας κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε πιθανές μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αράξου.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση βασίζεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο, μεταξύ των οποίων και σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος», σύμφωνα με τα οποία, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας εξετάζεται η αξιοποίηση του στρατηγικής σημασίας αεροδρομίου του Αράξου για μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ερώτηση των βουλευτών, το γαλλικό πρόγραμμα προβλέπει την παροχή «πυρηνικής προστασίας» σε χώρες που θα συμμετέχουν σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνεται, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι αποθήκες του Αράξου, οι οποίες -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα- πληρούν τις προϋποθέσεις για τη φύλαξη πυρηνικών κεφαλών.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι στη στρατιωτική βάση του Αράξου υπήρχαν στο παρελθόν αντίστοιχες υποδομές, καθώς μέχρι το 2001 φιλοξενούνταν πυρηνικά όπλα, τα οποία απομακρύνθηκαν έπειτα από πιέσεις και κινητοποιήσεις του λαϊκού κινήματος. Παράλληλα, επικαλούνται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν τα τελευταία χρόνια αναβαθμιστεί.

Στην ερώτησή τους υποστηρίζουν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την περιοχή και τους κατοίκους της, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου -όπως αναφέρουν- η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργά στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΚΚΕ ζητούν από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας να απαντήσει εάν τα σχετικά δημοσιεύματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε να αποτραπεί μία τέτοια εξέλιξη.

