Σχέδιο γαλλικής «πυρηνικής ομπρέλας» στην Ευρώπη: Στο τραπέζι ο Άραξος για μεταστάθμευση Rafale

Η Γαλλία προτίθεται ν’ ανοίξει προστατευτικά την πυρηνική της ομπρέλα πάνω από τη στρατιωτική βάση της 11 ΠΜ του Αράξου και η Ελλάδα είναι έτοιμη, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, να αποδεχθεί τα αναθεωρημένα στρατηγικά δεδομένα της Ευρώπης, όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί από τους Γάλλους.

Η πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη τεθεί υπόψη της Ελλάδος και άλλων 6 χωρών της ΕΕ (Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Δανία) και έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης, με δεδομένο ότι η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικά.

ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ

Το υπό συζήτηση γαλλικό πρόγραμμα προβλέπει κάλυψη και προστασία των ανωτέρω χωρών από το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας, αρκεί να διαθέτουν στρατιωτικές υποδομές τους για μεταστάθμευση των γαλλικών μαχητικών που είναι εξοπλισμένα με πυρηνικούς πυραύλους.

ΡΑΦΑΛ

Οπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο του νέου αμυντικού δόγματος της Ελλάδας έχει επέλθει συμφωνία αμυντικής συνδρομής ανάμεσα στη χώρα μας και τη Γαλλία και σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» τους τελευταίους μήνες (με αφορμή και την παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων») πύκνωσαν σε συζητήσεις όσον αφορά τους τρόπους που δύναται να ενισχυθεί η αμυντική ικανότητα της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αποδέχεται να θέσει στη διάθεση της Γαλλίας τη βάση του Αράξου πρωτίστως, όπως και άλλα στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας (Ανδραβίδα, Ακτιο κ.λπ.), τα οποία έχουν τη δυνατότητα υποδοχής μαχητικών Rafale, που φέρουν κάτω από την άτρακτό τους πυρηνικά βλήματα ASMPA.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Στις συζητήσεις των δύο πλευρών ο Αραξος βρίσκεται «επιμόνως» στο τραπέζι διότι είναι το αεροδρόμιο που πέραν της προσγείωσης Rafale με πυρηνικές κεφαλές, προσφέρεται επίσης και για αποθήκευση. Είναι γνωστό ότι κατά το παρελθόν έδρευαν στην 116 ΠΜ μοίρες βομβαρδισμού με πυρηνική δυνατότητα. Ηταν μεγάλος ο αριθμός αποθηκευμένων ΝΑΤΟϊκών βομβών, οι οποίες τελούσαν υπό απόλυτο αμερικανικό έλεγχο. Μάλιστα, τις προηγούμενες δεκαετίες συχνά-πυκνά οργανώνονταν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από το ΚΚΕ και άλλες αριστερές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ζητούσαν την απομάκρυνση των πυρηνικών από τον Αραξο.

Εν τέλει, οι πυρηνικές κεφαλές μεταφέρθηκαν σε άλλη ΝΑΤΟϊκή βάση χωρίς να γίνει γνωστή ποια είναι αυτή…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο μεταξύ, όπως έγκυρα πληροφορηθήκαμε από στρατιωτικές πηγές, οι αποθηκευτικοί χώροι της 116 ΠΜ του Αράξου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και ανάλογη ήταν η σχετική ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, γεγονός που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η βάση να υποδεχθεί γαλλικά μαχητικά.

Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από την πρόοδο και την κατάληξη των επαφών που γίνονται σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΑΡΙΣΙ

Αύριο είναι κρίσιμη η μέρα διότι θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι η Σύνοδος των ηγετών της ΕΕ για την πυρηνική ενέργεια σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και στην ατζέντα Μακρόν-Μητσοτάκη είναι και ο Αραξος.

Μόλις ανοίξει και επίσημα η πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, τα επόμενα βήματα προβλέπουν συχνές μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών στην Ελλάδα, κοινές ασκήσεις ετοιμότητας, προσομοιώσεις αντιμετώπισης επιθέσεων μετά από ανάλογη εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων κ.ο.κ.

