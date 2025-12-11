Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»

Τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου “CHERRY – Καθιστώντας τον Πολιτισμό τον Νο 1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης» είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας ,Τάκης Παπαδόπουλος, η υπεύθυνη του έργου, Σοφία Καρβέλη και η επιχειρηματίας του “Πολύεδρου”, εικαστικός και πολιτιστική διαχειρίστρια, Όλγα Νικολοπούλου.

Η συνομιλία φιλοξενήθηκε στη δημιουργική σκηνή του Routelab “UrbanFest 2025” την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου ως μέρος του προγράμματος της 2ης μέρας του πολυθεματικού Φεστιβάλ που διοργανώθηκε από την ΑΜΚΕ ROUTELAB, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), το Πανεπιστήμιο Πατρών και το IONIAN TV, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το φετινό σημείο αναφοράς του Φεστιβάλ ήταν η έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από τις “ρίζες” και την παράδοση του τόπου τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην συστηματική επένδυση της ΠΔΕ στον πολιτισμό και την πολιτιστική δημιουργία με έργα επανάχρησης και χρήσης ψηφιακών μέσων όπως το «Ψηφιακό κέντρο προβολής και ανάδειξης της ιστορίας της Ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου με έμφαση στην Πολιορκία και την Έξοδο» με την αφορμή των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου,την «Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου, σε πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας». Ακόμα και με δράσεις υποστήριξης της τοπικής δημιουργικής βιομηχανίας που αφορά την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Το “CHERRY” συγκεράζει και τις δυο αυτές πτυχές με στόχο την βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής για τον πολιτισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημιουργικών επιχειρήσεων μέσω της ψηφιακής μετάβασης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στην ανάδειξη τριών βέλτιστων πρακτικών («Ψηφιακό Πάρκο», «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους», Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία») που κατατάχθηκαν στην 1η πεντάδα του κάθε τομέα προτεραιότητας (ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπική ανάπτυξη, αστικό μετασχηματισμός).

Η υπεύθυνη του έργου αναφέρθηκε και στην Πιλοτική Δράση του έργου που αφορά στην χρήση ψηφιακών εργαλείων για την αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος των δημιουργικών επιχειρήσεων και πολιτιστικών φορέων.

Η Όλγα Νικολοπούλου που δραστηριοποιείται επί 45 έτη στο χώρο πολιτισμού του ¨Πολύεδρου¨ αναφέρθηκε στη διαχρονική στενή σύνδεση με τους δημιουργούς (λογοτέχνες, ποιητές, εικαστικοί) της Πάτρας και της Αχαΐας και στην ανάγκη αυτή η πολιτιστική επικοινωνία να αναβαθμιστεί με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδραστικών μέσων.

Ακόμα, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας επεσήμανε τις σημαντικές μελέτες περίπτωσης που έχουν αναδειχθεί από τη συνεργασία μέσω του “CHERRY” με περιφέρειες με σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα όπως η Περιφέρεια της Νότιας Γαλλίας «Προβηγκία – Άλπεις – Κυανής Ακτής» (Φεστιβάλ Καννών και Αβινιόν) καθώςκαι οι ιταλικές περιφέρειες Φριούλι – Βενέτσια Τζούλια με πρωτεύουσα την Τεργέστη και η περιφέρεια Veneto με πρωτεύουσα τη Βενετία.

Η συζήτηση έκλεισε με ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην επόμενη τοπική συνάντηση του έργου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



