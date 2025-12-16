Περιφερειακό πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ: Ολα τα αποτελέσματα, οι πρωταθλητές και οι προκρίσεις

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έως 15 ετών συγκέντρωσαν όλη την προσοχή των φίλων της επιτραπέζιας αντισφαίρισης το σαββατοκύριακο με τα Περιφερειακά πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων 2025-2026.

Οι αγώνες έγιναν σε τέσσερις περιοχές της χώρας και μέσα από θεαματικούς και δυνατούς αγώνες ανέδειξαν τους τοπικούς πρωταθλητές κι έδωσαν προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας που η ομοσπονδία έχει προγραμματίσει να γίνει στην πόλη μας το τετραήμερο 16 – 19 Απριλίου 2026. Επιπλέον, είχαν πλήρη διαβάθμιση κι έτσι όλα τα παιδιά πήραν την ευκαιρία για πολλά ματς.

Για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο το Περιφερειακό πρωτάθλημα διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 14/12 στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος» της πόλης μας.

Στα αγόρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ο Σπύρος Φουσέκης. Ηταν 1ο φαβορί και στον τελικό έκαμψε το Νο 2, τον συμπαίκτη του στον Ικαρο Καστριτσίου Μάξιμο Πολυχρονόπουλο με 3-1 σετ (13-11, 11-13, 11-7, 11-9).

Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Μάριος Σερίδης, επίσης από τον Ικαρο. Στο παιχνίδι για τις θέσεις 3-4 επικράτησε με 3-0 σετ του μίνι παμπαίδα Στέφανου Σκορδίλη από τον ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη.

Η περιφέρειά μας σύμφωνα με τις συμμετοχές έδινε 9 προκρίσεις για την τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος για τα αγόρια.

Προκρίθηκαν κατά σειρά κατάταξης οι:

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ)

2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ)

3. ΣΕΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ)

4. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΣΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ)

5. ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ)

6. ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ)

7. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ)

8. ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ)

9. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ)

Στις κορασίδες έκανε παραπάνω βήμα σε σχέση με πέρσι η Κωνσταντίνα Φιλοπούλου. Η αθλήτρια του ΑΟ Ξυλοκάστρου (νούμερο 1 στα φαβορί) ήταν τότε φιναλίστ στον τελικό και φέτος κατέκτησε στην πρωτιά.

Στον καθοριστικό αγώνα νίκησε με 3-1 σετ τη μίνι παγκορασίδα Μαρία Ψαρρού (Νο 2) από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου (11-3, 11-4, 8-11, 11-7). Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην (επίσης 11χρονη) Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Γεωργοπούλου (ΑΟ Αχαΐας η Γαλήνη), που στο φινάλε νίκησε με 3-0 σετ την Αθανασία Κιντή (Ποσειδών Λουτρακίου).

Η περιφέρειά μας σύμφωνα με τις συμμετοχές έδινε 5 προκρίσεις για την τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος για τα κορίτσια.

Προκρίθηκαν κατά σειρά κατάταξης οι:

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)

2. ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ)

3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ (ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ)

4. ΚΙΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ)

5. ΚΙΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ)

Η Τοπική Επιτροπή της ΕΦΟΕΠΑ ευχαριστεί τη Διοικούσα Επιτροπή και το προσωπικό του ΠΕΑΚ για την πολύτιμη συνεργασία του ώστε να γίνονται με επιτυχία οι διοργανώσεις επιτραπέζιας αντισφαίρισης της περιοχής μας.

