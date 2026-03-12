ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» για ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. 2097/10.11.2023 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3/13-2-2026 απόφασης της Ε.Δ.Π. LEADER 2023-2027 και με την υπ’ αρ. πρωτ. 986/ΣΣΚ/L/10-03-2026 Πρόσκληση, η ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. καλεί τους κάτωθι ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους:

Τοπικούς φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα,

Συλλόγους / οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπούς αρμόδιους φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,

Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», στις ακόλουθες Υπο-παρεμβάσεις:

Α/Α ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €) Ποσοστό Ενίσχυσης 1 Π3-77-4.1-3.1: Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κλπ.) 255.000,00 Έως 100% 2 Π3-77-4.1-3.2: Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών 82.000,00 Έως 100% 3 Π3-77-4.1-4.2: Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας 255.000,00 Έως 100% 4 Π3-77-4.1-5.1: Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων 45.000,00 Έως 75% 5 Π3-77-4.1-5.2: Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 115.000,00 Έως 100% 6 Π3-77-4.1-6.1: Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών 140.000,00 Έως 100% 7 Π3-77-4.1-6.2: Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές 60.000,00 Έως 100% ΣΥΝΟΛΟ 952.000,00

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περιοχή εφαρμογής των υπο-παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1 της αναλυτικής Πρόσκλησης.

Οι πράξεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι επιλέξιμοι δυνητικοί δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης ανά υπο-παρέμβαση, οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής, τα οποία διατίθενται στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr, https://leader-el.gr/ και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.achaiasa.gr.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΚΑΠ (https://cspis.opekepe.gov.gr/CRDIIS/#/login), συνοδευόμενες από το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά υπο-παρέμβαση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται ο δυνητικός δικαιούχος να διαθέτει ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΚΑΠ. Παράλληλα, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση παρέχονται οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΚΑΠ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης: 13/3/2026

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης: 15/6/2026

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνοι είναι οι: Ηρώ Τσιμπρή, Μπουτόπουλος Παναγιώτης και Ανδρεόπουλος Ιωάννης στο τηλ. 2610-243042, και η Κωνσταντίνα Χαραλαμποπούλου στο τηλ. 26920-24442-3, e-mail: achaiasa@otenet.gr.

