Περιμένοντας τις μπουλντόζες: Στο επίκεντρο οι απαλλοτριώσεις και η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων
17 Σεπ. 2025 20:00
Η συζήτηση γύρω από το Ρωμαϊκό Στάδιο Πατρών, αλλά και γενικότερα για την ενοποίηση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πόλης, έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά με αφορμή κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε την 1η Σεπτεμβρίου ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, προς την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Στην ερώτηση, η οποία ακόμα δεν έχει απαντηθεί από την υπουργό, αναδεικνύεται η ανάγκη ολοκλήρωσης της ανάδειξης και αποκατάστασης του Σταδίου, αλλά και η σημασία να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο που θα συνδέει τα σημαντικότερα μνημεία της Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται πέντε καίρια ερωτήματα προς το υπουργείο, τα οποία αφορούν την πορεία των απαλλοτριώσεων, την ασφάλεια των κατεδαφίσεων σε σχέση με τα νεότερα ιστορικά μνημεία, τις προβλέψεις για τη δυτική μακρά πλευρά του Σταδίου, τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα για την ενοποίησή του με το Ρωμαϊκό Ωδείο, αλλά και την πρόθεση για την εκπόνηση συνολικού σχεδίου ανάδειξης των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πόλης.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα ερωτήματα αυτά έρχονται σε μια στιγμή που οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων και κατεδαφίσεων βρίσκονται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γωνιακό κτίριο στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Υψηλάντου και Πατρέως, το οποίο παραμένει όρθιο, περιμένοντας τη σειρά του να κατεδαφιστεί. Η κατεδάφισή του θεωρείται απαραίτητη, ώστε να απελευθερωθεί χώρος που σχετίζεται άμεσα με την ανάδειξη του Σταδίου.

Συνολικά, όπως είχε αποκαλύψει η υπουργός Πολιτισμού κ. Μενδώνη κατά τα εγκαίνια του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του Ρωμαϊκού Σταδίου της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, η Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει συνεννοηθεί με τον Δήμο για την κατεδάφιση 4 ακινήτων.

Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση γειτονικού κτιρίου στην οδό Αλ. Υψηλάντου, μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου, που απολήγει στην οδό Ηφαίστου, ακριβώς απέναντι από το Ρωμαϊκό Στάδιο. Για το συγκεκριμένο ακίνητο, το Μονομελές Εφετείο Πατρών ολοκλήρωσε πρόσφατα τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ορίζοντας ποσό που ξεπερνά τις 620.000 ευρώ.

Μάλιστα, πριν μερικές εβδομάδες διαβιβάστηκε από το υπουργείο Πολιτισμού προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων έγγραφο με τα δικαιολογητικά για την έγκριση της δαπάνης, προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: «ΘΕΛΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η πορεία των απαλλοτριώσεων βρίσκεται μεν σε κίνηση, ωστόσο απομένουν ακόμη κρίσιμες εκκρεμότητες. Ο αχαιός βουλευτής σημειώνει στην «Π» ότι με την παρέμβασή του επιδιώκει να λάβει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με τον ρυθμό και την ασφάλεια των εργασιών, αλλά και για το εάν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο που να συνδέει το Ρωμαϊκό Στάδιο με το Ωδείο και τα υπόλοιπα αρχαιολογικά σημεία της πόλης.

Τα ερωτήματα που κατατέθηκαν στη Βουλή δεν περιορίζονται σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αγγίζουν την ουσία του ζητήματος: αν η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, θα αποκτήσει επιτέλους το ολοκληρωμένο σχέδιο που της αξίζει για την ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών της θησαυρών. Η απάντηση από την πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα δείξει αν υπάρχει πολιτική βούληση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ή αν η υπόθεση του Ρωμαϊκού Σταδίου θα συνεχίσει να σέρνεται.

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Η ερώτηση αποκτά επιπλέον βαρύτητα και ενόψει της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που αναμένεται να φέρει η κρουαζιέρα στην Πάτρα. Η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη αποτελεί ένα στοίχημα για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα συνολικά. Οπως σημειώνουν άνθρωποι του χώρου, χωρίς την ύπαρξη ενός συνεκτικού πλαισίου που θα οργανώνει και θα προβάλλει ενιαία τα μνημεία της πόλης, η Πάτρα κινδυνεύει να παραμείνει ένας απλός σταθμός διέλευσης αντί για προορισμός πολιτισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα παραμένει ανοιχτό: η Πάτρα να συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον της και να αξιοποιήσει τον πολιτιστικό της πλούτο ως πυλώνα ανάπτυξης και ταυτότητας.
