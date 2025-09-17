Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη: 31χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του και την έριξε στο έδαφος

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση και ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία

17 Σεπ. 2025 9:33
Pelop News

 

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 31χρονος άνδρας φέρεται να άρπαξε τη σύζυγό του από τον λαιμό και να την πέταξε στο έδαφος.

Τρία κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ρίο!

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:00, ενώ οι λόγοι της επίθεσης παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστοι. Η γυναίκα, επίσης 31 ετών, κατάφερε να ειδοποιήσει την Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο βίας του συγκεκριμένου άνδρα κατά της γυναίκας του.

Άμεσα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 31χρονο, ενώ η γυναίκα επέστρεψε στην κατοικία της υπό συνοδεία αστυνομικού οχήματος.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, όπου καθημερινά καταγράφονται 70–80 συλλήψεις για κακοποίηση γυναικών. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η άμεση αναφορά και η αστυνομική παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των θυμάτων.

 
