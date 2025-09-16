Τρία κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ρίο!

Ένα ακόμη κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στο Νεοχώρι και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Με εγκεφαλίτιδα στη ΜΕΘ στο Ρίο νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου από την Ηλεία

Η κατάσταση φαίνεται ανησυχητική καθώς τα κρούσματα αυξάνονται, την ίδια ώρα που οι αρμόδιοι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα.

Αυτό είναι το δεύτερο κρούσμα τις τελευταίες ημέρες στο Νεοχώρι, καθώς προηγήθηκε 70χρονη, που επίσης μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και μάλιστα νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα!

Θυμίζουμε ότι κρούσμα από την Ηλεία μεταφέρθηκε και αυτό στο Νοσοκομείο στο Ρίο. Συνολικά δηλαδή τρία είναι τα κρούσματα που τελευταία έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

