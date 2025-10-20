Περιστέρι: Δολοφονία 37χρονου έξω από γνωστό κλαμπ – Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η ΕΛΑΣ

Από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρικές καταθέσεις επιχειρούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να σκιαγραφήσουν το προφίλ του άνδρα που μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από γνωστό κλαμπ στο Μπουρνάζι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα, βουλγαρικής καταγωγής, βγήκε για λίγο από το κατάστημα προκειμένου να μιλήσει με έναν άνδρα. Λίγα λεπτά αργότερα έπεσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, έχοντας δεχθεί μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα.

Τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 37χρονο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την προανάκριση, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να εντοπιστεί η διαδρομή διαφυγής του δράστη και το σημείο όπου ενδέχεται να κρύφτηκε μετά το έγκλημα.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με επικρατέστερο αυτό του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

