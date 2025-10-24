Περιστέρι: Στη φυλακή ο 24χρονος για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κλαμπ

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 37χρονου βουλγαρικής καταγωγής, έξω από γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10).

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο νεαρός κρίθηκε προφυλακιστέος για τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου, ενώ σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 24χρονος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και πως το επίμαχο βράδυ επεδίωξε να τον συναντήσει για να «λύσουν τις διαφορές τους». Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, ο έντονος διαπληκτισμός οδήγησε στην “κακιά στιγμή”.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η δολοφονία σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), στην οδό Λασσάνης, έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι. Ο 24χρονος φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο 37χρονος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Αρχικά το θύμα αρνήθηκε, αλλά λίγη ώρα αργότερα βγήκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος καβγάς που κατέληξε σε μαχαίρωμα και θανάσιμο τραυματισμό.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης εργαζόταν ως “προστασία” σε άλλο νυχτερινό κέντρο της περιοχής, ενώ πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε ξυλοκοπηθεί από το θύμα και άλλα άτομα.

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται, καθώς οι Αρχές εξετάζουν αν το έγκλημα σχετίζεται με αντίποινα στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

