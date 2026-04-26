Περού: Σπάνιο απολίθωμα καρχαρία 9 εκατ. ετών αποκαλύπτει το «τελευταίο γεύμα» του προϊστορικού θηρευτή

Ένα εξαιρετικά σπάνιο απολίθωμα καρχαρία, ηλικίας περίπου 9 εκατομμυρίων ετών, έφερε στο φως η επιστημονική έρευνα στην παράκτια έρημο του Περού, προσφέροντας μια από τις πιο ολοκληρωμένες εικόνες αρχαίου θαλάσσιου θηρευτή που έχουν καταγραφεί.

Το εύρημα, που παρουσιάστηκε από το γεωλογικό και μεταλλευτικό ινστιτούτο του Περού (INGEMMET) στη Λίμα, αφορά έναν σχεδόν πλήρη Cosmopolitodus hastalis, έναν κορυφαίο θηρευτή της Μειόκαινης περιόδου, συγγενή του σύγχρονου λευκού καρχαρία. Το απολίθωμα περιλαμβάνει άθικτο σαγόνι, ενώ στο εσωτερικό της κοιλιακής κοιλότητας εντοπίστηκαν υπολείμματα τροφής, προσφέροντας σπάνια στοιχεία για τη διατροφή του.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε μήκος περίπου επτά μέτρα, μέγεθος αντίστοιχο με μικρό αλιευτικό σκάφος, ενώ τα δόντια του – σε σχήμα λεπίδας – έφταναν τα 8,9 εκατοστά. Σύμφωνα με την ανάλυση, το «τελευταίο γεύμα» του περιελάμβανε σαρδέλες, γεγονός που αποκαλύπτει με ακρίβεια τη θέση του στην τροφική αλυσίδα των αρχαίων ωκεανών.

Ο μηχανικός του INGEMMET, César Augusto Chacaltana, χαρακτήρισε το εύρημα «εξαιρετική απολίθωση», ενώ ο παλαιοντολόγος Mario Urbina υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα πλήρη απολιθώματα καρχαριών που έχουν βρεθεί παγκοσμίως.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι καρχαρίες διαθέτουν χόνδρινο σκελετό που σπάνια διατηρείται στο πέρασμα του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, το απολιθωμένο αρχείο τους αποτελείται κυρίως από δόντια, καθιστώντας τέτοια πλήρη ευρήματα εξαιρετικά σπάνια.

Το απολίθωμα εντοπίστηκε στη λεκάνη του Pisco, περίπου 235 χιλιόμετρα νότια της Λίμα, μια περιοχή που θεωρείται «θησαυρός» παλαιοντολογικών ευρημάτων. Κατά τη Μειόκαινο περίοδο, η περιοχή αυτή αποτελούσε ρηχή θάλασσα, οι συνθήκες της οποίας ευνόησαν τη διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών πριν αυτοί αποσυντεθούν.

Στην ίδια γεωλογική ζώνη έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν απολιθώματα φαλαινών, θαλάσσιων βραδυπόδων, χελωνών, κροκοδείλων και ακόμη και ενός γιγάντιου ποτάμιου δελφινιού ηλικίας περίπου 16 εκατομμυρίων ετών.

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο του στομάχου του καρχαρία, καθώς επιβεβαιώνει όχι μόνο τη διατροφή του αλλά και τη δομή του οικοσυστήματος της εποχής. Οι σαρδέλες φαίνεται πως αποτελούσαν βασική πηγή τροφής για τους μεγάλους θαλάσσιους θηρευτές, σε μια εποχή πριν την κυριαρχία άλλων ψαριών όπως οι σύγχρονες αντζούγιες.

Στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης για τον λευκό καρχαρία

Το εύρημα αποκτά επιπλέον σημασία στο πλαίσιο της επιστημονικής διαμάχης για την προέλευση του σύγχρονου λευκού καρχαρία. Η βασική αντιπαράθεση αφορά το αν εξελίχθηκε από τον μεγαλοδόντα ή από τον μάκο με φαρδιά δόντια.

Νεότερα δεδομένα έχουν ενισχύσει τη δεύτερη εκδοχή, με τον Cosmopolitodus hastalis να θεωρείται κρίσιμο εξελικτικό «μεταβατικό στάδιο». Τα χαρακτηριστικά των δοντιών του νέου απολιθώματος – χωρίς πλήρεις οδοντώσεις – ενισχύουν αυτή την υπόθεση, δείχνοντας μια σταδιακή εξελικτική πορεία προς τον σύγχρονο λευκό καρχαρία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανάλυση πλήρων σαγονιών είναι καθοριστική για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε το δάγκωμα και η διατροφή των προϊστορικών καρχαριών, κάτι που δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο από μεμονωμένα δόντια.

Η έρευνα συνεχίζεται, με την επιστημονική κοινότητα να τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερα πλήρη απολιθώματα για να δοθούν οριστικές απαντήσεις για την εξελικτική πορεία τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και άλλων μεγάλων καρχαριών, όπως ο μεγαλοδόντας.

Το εύρημα από το Περού προστίθεται σε μια σειρά ανακαλύψεων που μετατρέπουν τη λεκάνη του Pisco σε ένα από τα σημαντικότερα παλαιοντολογικά πεδία παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας σταδιακά την εικόνα των ωκεανών όπως ήταν πριν από εκατομμύρια χρόνια.