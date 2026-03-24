«Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω», αποκαλυπτικές συνομιλίες που καίνε τον Tiktoker

Αποκαλυπτικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που θησαύριζε σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της που αλίευσαν τα στελέχη του ελληνικού FBI που ξεδόντιασαν το κύκλωμα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα και κατηγορούνται ακόμη 18, μεταξύ αυτών μοντέλα, tiktokers, επιχειρηματίες και φυσικά τρεις λογιστές που φέρονται και ως οι αρχηγοί της ομάδας.

Μία από τις συνομιλίες που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι αυτή μεταξύ ενός επιχειρηματία και ενός γνωστού tiktoker (έχει συλληφθεί) κατά την οποία ο τελευταίος θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης.

Επιχειρηματίας: Έλα ρε.

Tiktoker: Έλα μου.

Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

Tiktoker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

Tiktoker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

Tiktoker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ. μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

Tiktoker: Βάλε και σε μένα.

Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

Tiktoker: Βάλε στην …… ρε.

Επιχειρηματίας: … ωραία, να μου στείλει ένα IBAN.

«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία»

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ του Tiktoker και ενός εμπλεκόμενου επιχειρηματία στην οποία ο Tiktoker κάνει αναφορά στην εικονικότητα της επιχείρησης του.

Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα.

Tiktoker: Καλημέρα, καλημέρα.

Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ. και μου λέει «Γ. επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

Tiktoker: Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.

Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

Tiktoker: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κ.

Tiktoker: Όχι Γ., όχι, όχι.

Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου.

Tiktoker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

Επιχειρηματίας: Ναι.

Tiktoker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

«Είναι καιρός να αλλάξουμε διαχειριστή»

Παράλληλα αποκαλυπτική είναι και η συζήτηση μεταξύ ενός επιχειρηματία που συνελήφθη και μίας εκ των λογιστών. Οι δύο εμπλεκόμενοι συζητούν για αλλαγή εταιρείας και αχυρανθρώπου.

Επιχειρηματίας: Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;

Λογίστρια: Τι εννοείτε;

Επιχειρηματίας: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή

Λογίστρια: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό

Επιχειρηματίας: Ναι.

Λογίστρια: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γ., όχι με εμένα.

Επιχειρηματίας: Μπράβο… θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γ. ένα τηλέφωνο τον κύριο Χ. γιατί ο Χ. μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.

