Πεσκόφ: «Η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο»

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν αποκάλυψε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει κανένα επίσημο αίτημα για βοήθεια από το Ιράν και ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στη σύγκρουση, παρά τις στενές σχέσεις μεταξύ του Κρεμλίνου και της Τεχεράνης.

05 Μαρ. 2026 20:48
Pelop News

«Δεν είναι δικός μας πόλεμος, αυτός που τον ξεκίνησε μπορεί και να τον σταματήσει», διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας την Πέμπτη (05.03.2026).

«Δεν είναι δικός μας πόλεμος», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση. «Βλέπουμε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό χωρών να εμπλέκονται στη σύγκρουση. Κάνουμε ό,τι ανταποκρίνεται στα συμφέροντά μας».

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο. Η πλευρά που ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο μπορεί και να τον σταματήσει αν θέλει», πρόσθεσε.

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία πέρυσι και είναι ενωμένες στην προσπάθειά τους να διαταράξουν την τάξη που επιβάλλει η Αμερική, αλλά η Μόσχα έχει σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός της σύγκρουσης, προσφέροντας δημόσια μόνο υποστήριξη στα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε σχετικά η WSJ.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
