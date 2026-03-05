Πεσκόφ: «Η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο»
Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν αποκάλυψε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει κανένα επίσημο αίτημα για βοήθεια από το Ιράν και ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στη σύγκρουση, παρά τις στενές σχέσεις μεταξύ του Κρεμλίνου και της Τεχεράνης.
«Δεν είναι δικός μας πόλεμος, αυτός που τον ξεκίνησε μπορεί και να τον σταματήσει», διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας την Πέμπτη (05.03.2026).
«Δεν είναι δικός μας πόλεμος», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση. «Βλέπουμε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό χωρών να εμπλέκονται στη σύγκρουση. Κάνουμε ό,τι ανταποκρίνεται στα συμφέροντά μας».
«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο. Η πλευρά που ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο μπορεί και να τον σταματήσει αν θέλει», πρόσθεσε.
Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία πέρυσι και είναι ενωμένες στην προσπάθειά τους να διαταράξουν την τάξη που επιβάλλει η Αμερική, αλλά η Μόσχα έχει σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός της σύγκρουσης, προσφέροντας δημόσια μόνο υποστήριξη στα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε σχετικά η WSJ.
