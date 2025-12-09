Πέταγε φωτιές στην Αστάνα ο Ολυμπιακός, μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης

Έβγαζε φωτιές στην παγωμένη Αστάνα ο Ολυμπιακός. Νίκησε με 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase και μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League.

Το χρυσό γκολ για τους ερυθρόλευκους πέτυχε ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος πέρασε την μπάλα από το μάτι της βελόνας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δεξί σουτ από δύσκολη θέση.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα μπορούσε να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο σκορ, με τον Ταρέμι και τον Ελ Κααμπί (δις) να σημαδεύουν το δοκάρι από το 76′ έως το 90′.

Ο Ολυμπιακός, που πήρε την πρώτη του νίκη στο Champions League μετά το 2020, έχει πλέον μπροστά του τα ματς με την Λεβερκούζεν και τον Άγιαξ για να κάνει το δύο στα δύο και να μπει στην 24άδα της διοργάνωσης.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Σε σύγκριση με το τελευταίο επίσημο ματς κόντρα στον ΟΦΗ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε μόλις δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επιλέγοντας τους Ποντένσε και Τσικίνιο αντί των Στρεφέτσα και Ταρέμι αντίστοιχα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 3ο λεπτό, με τον Τσικίνιο να εκτελεί με το δεξί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και την μπάλα να περνάει άουτ.

Στο 7ο λεπτό, ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 14′ ο Ποντένσε έκανε το γέμισμα προς τον Ελ Κααμπί, η μπάλα πήγε στον Μαρτίνς, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή στα σώματα, ενώ γλιστρούσε.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άγγιξε το γκολ στο 17′, όταν ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα από αριστερά με το δεξί, η μπάλα έσκασε και πήρε τροχιά προς την εστία, με τον Αναρμπέκοβ να κάνει σπουδαία επέμβαση παραχωρώντας το κόρνερ.

Στο 21′ ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Τσικίνιο, που έδωσε την ασίστ, ήταν οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μαροκινός εκτέλεσε δυνατά με το αριστερό εκτός περιοχής, με τον Αναρμπέκοβ να κάνει νέα απόκρουση.

Ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά στο 28′, με σουτ του Τσικίνιο, όπου η μπάλα πέρασε άουτ, μετά το γύρισμα του Ελ Κααμπί, ο οποίος προσπάθησε να φύγει στην πλάτη της άμυνας.

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μπλόκαρε εύκολα την προσπάθεια του Τσικίνιο με τακουνάκι μέσα από την περιοχή στο 35′.

Στο 40ο λεπτό ο Μπιανκόν πέρασε κάθετα για τον Ελ Κααμπί που δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Αναρμπέκοβ, όμως η σημαία του βοηθού ήταν σηκωμένη.

Στο 46′ ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στο έδαφος και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, όμως ο Μαροκινός ήταν οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 51′, από κεφαλιά του Ζορζίνιο, η μπάλα έφυγε άουτ, στην πρώτη τελική των Καζάκων στο ματς.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Τσικίνιο σούταρε με δύναμη εκτός περιοχής, με τον Αναρμπέκοβ να διώχνει.

Στο 63′ ο Εντμίλσον σούταρε από θέση βολής εντός περιοχής, με τον Μπιανκόν να βάζει την προβολή και να παραχωρεί το κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τελικά τη λύση με τον Μάρτινς στο 73′ να περνά την μπάλα από το μάτι της βελόνας. Ο Πορτογάλος μπήκε στην περιοχή από δεξιά και βρήκε δίχτυα με πλασέ στην κλειστή γωνία ανοίγοντας το σκορ.

Ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-0 με τον Ταρέμι στο 76′. Ο Ιρανός βγήκε τετ α τετ από αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, όμως ο Αναρμπέκοφ έστειλε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα στο δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός είχε και νέο δοκάρι, στο 79′. Οι νταμπλούχοι έφυγαν τρεις με ένας, ο Ταρέμι συνέκλινε και μοίρασε αριστερά στον Ελ Κααμπί, το σουτ του οποίου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ομάδα του Πειραιά θα μπορούσε να σκοράρει και στο 90′, όμως ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στο δοκάρι για τρίτη φορά για τον Ολυμπιακό, ενώ στη συνέχεια ούτε ο Στρεφέτσα μπόρεσε να βρει δίχτυα.

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοβ, Σιρομπόκοβ, Σόροκιν, Ταπάλοβ (62′ Τουγιακμπάϊεβ), Μάτα, Γκλέιζερ, Μπαϊμπέκ (82′ Κασαμπουλάτ), Ρικαρντίνιο (46′ Ζορζίνιο), Μρινσκίι, Ζάρια (46′ Γκρομίκο), Εντμίλσον (82′ Στανόγιεβ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (84′ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

