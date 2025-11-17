«Πέταξε» από Πάτρα στο Τορίνο για μεταμόσχευση ο 18χρονος Μάριος ΒΙΝΤΕΟ

Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Πατρών.

«Πέταξε» από Πάτρα στο Τορίνο για μεταμόσχευση ο 18χρονος Μάριος ΒΙΝΤΕΟ
17 Νοέ. 2025 7:12
Pelop News

Για το Τορίνο της Ιταλίας «πέταξε» με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας το απόγευμα της Κυριακής  16/11/20225, ο 18χρονος Μάριος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών που πάσχει εκ γενετής από σπάνιο σύνδρομο. Ο Μάριος θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο.

ΠΓΝΠ: Ο Μάριος θα μεταφερθεί στο Τορίνο για να δώσει την τελική μάχη για τη ζωή του

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι «Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρέξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση».

To Σάββατο, ο υπουργός Υγείας έγραφε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων «έχει ήδη ζητήσει από το κέντρο με το οποίο συνεργαζόμαστε στην Ιταλία τη μετάβαση του εκεί και είμαστε έτοιμοι να τον μεταφέρουμε εάν γίνει δεκτός, άρα οι πληροφορίες περί άρνησης του ΕΟΜ δεν ισχύουν».

Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ. Είχε λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Από 2,5 μηνών νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του Βελγίου, στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και διαγνώστηκε.

«Επί χρόνια παρακολουθούνταν κάθε μήνα στο εξωτερικό και η κατάσταση της υγείας του ήταν πάρα πολύ καλή», προσθέτει η ίδια και αναφέρει ακόμη: «Πήγαινε κανονικά σχολείο και πέρασε φέτος φοιτητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα. Λόγω του συνδρόμου είχε πολύ χαμηλή ανάπτυξη με συνοδά προβλήματα από τα οστά.

Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου:

«Το ταξίδι του Μάριου για την ζωή θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες. Στην Ιταλία στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή.

Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!!Μην φοβάσαι..

Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω ,δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο και τον πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών. Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα.

Θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα φύγουμε..

Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας…».

