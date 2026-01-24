Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, το πρόσωπο που είχε μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής δημόσιας ζωής από το επεισόδιο του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη στη Στοά του Βιβλίου, προκαλώντας τεράστιο σάλο και μετατρέποντας το περιστατικό σε ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα της εποχής.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, όπου είχε γεννηθεί.

Το περιστατικό που έγραψε ιστορία

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Στοά του Βιβλίου. Η τότε 47χρονη Νατάσα Αθήνη – Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, προκαλώντας σοκ στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια είχε φέρεται να είπε πριν την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και έκανε τον γύρο της χώρας.

Μετά το επεισόδιο, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό. Σύμφωνα με τις δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η ίδια η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της, με την Αθηνή να απαντά ότι είχε φορτιστεί από όσα άκουγε για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη και η δημόσια προβολή

Η Αναστασία Αθήνη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και το 1999 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών για απρόκλητη έργο εξύβριση. Άσκησε έφεση και τελικά η δίωξη έπαυσε, ενώ της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που αφορούσε την υπηρεσιακή της εξέλιξη στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν.

Το περιστατικό την έκανε ιδιαίτερα γνωστή, με τα μέσα ενημέρωσης να την αποκαλούν «εθνική χαστουκίστρια», ενώ η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι δεν μετάνιωσε για την πράξη της και ότι είχε ιδεολογικά κίνητρα.

Η ζωή και η πολιτική διαδρομή

Η Αναστασία Αθήνη γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Βόνιτσας και σπούδασε Νομικά, συμμετέχοντας ενεργά στη φοιτητική ζωή της εποχής και βιώνοντας τα γεγονότα της Νομικής το 1973. Υπήρξε μέλος διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν σε ζητήματα δικαιωμάτων και διαφάνειας.

Μετά το περιστατικό, επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το κόμμα ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Η πολιτική της πορεία συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και δημόσιες καταγγελίες.

Πηγή:e-maistros.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



